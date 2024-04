Temor a más solicitudes de repatriación tras el caso Alex García: Exteriores recuerda que los viajeros deben cubrir sus gastos médicos

"Se recuerda que el viaje se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero, y que todos los gastos derivados de la hospitalización, la repatriación de heridos o el traslado de cadáveres corren a cargo del particular. Las prestaciones de la Seguridad Social no operan en el extranjero, salvo en determinados países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo mediante la Tarjeta Sanitaria Europea". Así de contundente es el mensaje con el que el Ministerio de Exteriores informa a los españoles que preparan viajes al extranjero.

La repatriación de Álex García, el vasco de 36 años que permaneció casi dos meses varado en una UCI de un hospital en Tailandia con una pancreatitis necrotizante, junto a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras su trasado a Bilbao —a bordo de un avión de las emergencias médicas aéreas militares, la UMAER— sobre que el Ejército "no deja a ningún español atrás", hacen temer que se produzca un repunte en la solicitud de asistencia y repatriaciones médicas de turistas españoles, por eso en Exteriores recomiendan viajar seguros.

Cada año, principalmente en verano, las embajadas y consulados reciben peticiones de viajeros por todo el mundo que piden asistencia ante problemas médicos que afrontan sin la cobertura de un seguro. Sin embargo, el Estado no está obligado a correr con esos gastos ni gestiones sobrevenidas. En el caso de Álex García, han puntualizado estas semanas, se ha podido llevar a cabo una repatriación debido a que la situación se consideró de "excepcionalidad", "gravedad" y "urgencia".

La patronal de las aseguradoras, Unespa, recuerda ahora que la mayoría de las veces que los viajeros recurren a un seguro, seis de cada diez, se debe a una enfermedad durante un viaje. "Los problemas de salud son los incidentes más habituales cuando uno sale de casa. En concreto, algo más del 61% de las atenciones realizadas por el seguro de viaje en 2022 se debió a este motivo. Muy por detrás se situaron la anulación del viaje (9,4%), las lesiones por accidentes (8,9%) y la cancelación por causas ajenas (5,5%)", explican. ¿Pero qué hay que tener en cuenta para viajar seguro? ¿Cuánto llega a costar una repatriación? Aquí unas claves.

¿Dónde usan los españoles el seguro de viajes?

La patronal de los seguros blande su estudio sobre 170.734 percances, según el cual, dos tercios de los incidentes que resuelve el seguro de asistencia en viaje ocurrieron fuera de España. Si se comparan sólo los destinos en el extranjero entre sí, el país que acumula una mayor cantidad de asistencias es EEUU. Ahí se produce casi el 11% de los siniestros atendidos por un seguro. Le siguen en la clasificación México (6,2%), Andorra (6,1%), Italia (5,9%) y Francia (5,2%).

El coste de los percances sanitarios que resuelven las aseguradoras varía en función del destino donde se produjeron. Por norma general, los destinos más caros se encuentran en América y en Asia; y los más modestos, en Europa, donde además funciona la tarjeta sanitaria europea. De muestra dieron un par de ejemplos: el siniestro medio en Polonia ascendió a 179 euros, mientras que en Camboya fue de 1.187 euros.

Pero hay ocasiones en que una enfermedad o una hospitalización pueden resultar particularmente caras para los afectados. El seguro de asistencia en viaje ha atendido percances de 175.000 € en EEUU, de 134.000 euros en México; y, también, de 116.000 euros en Camboya. La familia de Álex tenía un presupuesto de gastos totales, de hospitalización y avión medicalizado, que superaban los 260.000 euros.

Cuáles son las coberturas imprescindibles

Según la OCU, el coste sanitario a asegurar varía en función del destino, "pero como poco debería cubrir 300.000 euros". Recuerdan que hay países famosos por tener unos servicios sanitarios muy caros, como Estados Unidos, Canadá o Japón, pero en países con menos recursos el coste puede ser igualmente desorbitado".

En España no se comercializa ningún seguro con gastos sanitarios ilimitados, siempre hay límites para según qué coberturas, y como no está claro si los capitales propuestos por las aseguradoras son adecuados, la OCU aconseja contratar el más alto posible, dado que la prima no será mucho más cara.

La organización considera que siempre deben estar asegurados los traslados al centro de salud más cercano de la persona herida o enferma, así como el retorno a España de la persona herida o enferma o la repatriación de un asegurado fallecido durante un viaje.

Además, indican que se pueden presentar otros problemas y necesidades que puede ser de gran ayuda llevar cubiertos: el desplazamiento de un familiar en caso de siniestro. La convalecencia en un hotel. Los gastos de cancelación del viaje y la asistencia legal.

Las repatriaciones pueden superar los 200.000 euros

Sobre el coste de traer de vuelta a casa a un enfermo, Unespa cifra, de media, el coste en 1.195 euros. Pero aquí, como en las atenciones médicas, se ven también diferencias.

Según Unespa, retornar desde Guinea cuesta, de media, 15.212 euros. Pero una repatriación privada desde Tailandia, en avión medicalizado, como se ha visto, supera los 200.000 euros. Así lo confirma a 20minutos.es una empresa de ambulancias aéreas. "Tenemos flotillas en todo el mundo, los tiempos varían y los costes también, depende de las necesidades. En Tailandia podríamos estar en 1 ó 2 días y saldría por unos 200.000 euros", explican. A ellos les contratan particulares que cargan el desplazamiento a sus aseguradoras privadas o se lo costean de su bolsillo. "Nos llaman clientes que quieren transportar a familiares accidentados o enfermos, o que quieren volver ellos mismos a casa para ver a un especialista".

A tener en cuenta antes de contratar un seguro

Los foros de Internet están llenos de malas experiencias con las aseguradoras. Sin embargo, también es posible leer testimonios de viajeros españoles que han ahorrado miles de euros gracias a la contratación de una póliza.

En resumen, a la hora de contratar un seguro de viaje, entre lo más importante es conocer cuál es la máxima cantidad de dinero que la aseguradora pagará por cada riesgo cubierto en la póliza, o lo que es lo mismo, el límite de gasto. Así como si cubre todo tipo de accidentes, y asistencia sanitaria. A veces la letra pequeña indica que no se repatría por accidentes no graves o urgentes.

Al fijarnos en los límites de gasto, es fundamental tener en cuenta los riesgos que presenta el viaje. Por ejemplo, no es lo mismo contratar un seguro para viajar durante un mes a Estados Unidos, donde el coste por día de ingreso en un hospital puede alcanzar los 4.000 €, que para hacer una escapada de 3 días a Roma, ciudad en la que estaríamos cubiertos, en parte, por la Tarjeta Sanitaria Europea, recuerdan en Intermundial. En el otro lado de la balanza, en la OCU advierten de las pólizas que no cubren los gastos pequeños, menores de cincuenta euros, por ejemplo.

Tabla de percances y costes, de Unespa UNESPA

Las aseguradora explican que si debido a un accidente, se tiene que ser operados de urgencia y permanecer varios días ingresado, el coste de toda la asistencia médica puede superar en algunos países los 15.000 euros, de ahí la importancia de elegir un límite de cobertura de la atención sanitaria con el que estemos seguros.

Algunas pólizas no establecen límites para determinadas coberturas, comunicando que los gastos son "ilimitados". En la OCU recomiendan salvar dicha ambigüedad, y preguntar a las aseguradoras directamente el límite concreto de transporte sanitario y repatriación.

En el caso de que se vaya a realizar algún tipo de actividad deportiva: escalada, surf, esquí… conviene saber que los seguros normalmente no incluyen las incidencias que tienen lugar durante la práctica de éstos. Para eso hay que buscar ampliaciones opcionales. Si el deporte va a ser una parte importante del viaje puede ser necesario contratar un seguro deportivo que cubra búsqueda y rescate, gastos médicos, rehabilitación, accidentes y otras coberturas propias de un seguro de viaje.

Si se viaja con un bebé, aunque no pague el viaje, es necesario que le incluyas en la póliza, para que esté cubierto si necesita asistencia.

La OCU: viajar con seguro médico "es vital"

Las aseguradoras defienden que el seguro de viaje supone tan sólo un 3,5% del gasto total del viaje. Y teniendo en cuenta los altos costos de la asistencia en algunos países, es no solo recomendable, sino necesario.

La OCU también opina que un enfermedad o un accidente durante un viaje pueden ser la ruina si uno tiene que pagar la asistencia médica de su bolsillo. "Si vas a un país donde funcione la Tarjeta Sanitaria Europea, puede que los seguros que ya tengas (de coche, salud, tarjeta...) te basten como complemento. Si no, es vital llevar un seguro de asistencia en viaje que preste una buena cobertura médica en el extranjero".