Este domingo 28 de abril llega la cita de los corredores más esperada de la temporada: la Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid. Las calles de la capital se llenarán de más de 40.000 personas que intentarán lograr completar un recorrido único en tres distancias diferentes: 10 kilómetros, media maratón (21 km) y maratón (42 km).

Una carrera en la que habrá un gran ambiente, ya que cuenta con 30 puntos de animación y en la que no solo habrá numerosos atletas de élite sino muchos aficionados que afrontarán su primera carrera o que tienen como objetivo un nuevo reto en esta prueba.

Para encarar una carrera de este calibre es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones. Por ello, desde 20Minutos, nos hemos puesto en contacto con Javier Guerra Polo, más conocido como Javi Guerra, campeón de España de Maratón, el 16 de abril de 2023 en Zaragoza y, el cual ha participado en la Zurich Rock ‘n’ Roll Series Madrid tanto en la distancia de media maratón como maratón en varias ocasiones.

Preparación según la distancia

Para empezar, cabe tener en cuenta a qué distancia nos enfrentamos, para Guerra, los 10 kilómetros es la distancia "ideal": "Es la distancia más sencilla para todos los corredores, además, no requiere de tanta preparación. Para el corredor popular es la distancia ideal y también para gente principiante que no lleve mucho tiempo en el atletismo, es su distancia".

Respecto a la Media Maratón, la cosa cambia: "Es una prueba para gente mucho más experimentada y, en circuitos como el de Madrid, exige prepararla de una manera un poco diferente al resto de maratones como puede ser Valencia o de Sevilla. Esto se debe a que la orografía es totalmente diferente y por ello, es recomendable que el entrenamiento incluya entrenamientos como el de practicar cuestas, por ejemplo".

Descanso

Es muy importante descansar bien la noche antes de la carrera. En este sentido, es recomendable dormir unas 7 u 8 horas para tener energía al día siguiente.

Alimentación

Es aconsejable comer la noche anterior a la competición una alta cantidad de hidratos de carbono para llenar los depósitos de glucógeno muscular. Asimismo, también una hora antes de la misma, y que estos sean de fácil absorción para tener energía y las reservas al máximo.

Calentamiento

El calentamiento previo es esencial y este tiene que ser al menos de media hora. El sistema cardiorrespiratorio y la musculatura deben estar activos antes del inicio de la prueba para evitar lesiones y aumentar las pulsaciones.

Hidratación

Tanto durante la semana de antes como en las horas previas a la carrera, es muy importante hidratarse bien. Asimismo, durante la misma también es conveniente beber agua, en pequeños sorbos y, dependiendo de la distancia, tomar algún gel de glucosa de rápida asimilación.

"Como cosas destacables es que este domingo va a haber algo de suerte con el tiempo. Aun así, hay que destacar que es muy importante la hidratación. Ya nos encontramos casi en mayo y en Madrid suele hacer calor, aunque sí que es verdad que parece que el tiempo va a ser benévolo, pero es muy importante estar bien hidratado en todas las distancias", nos explica Javi Guerra.

Planificación de la carrera

Es importante consultar el recorrido y plantificar la carrera con antelación. Controlar el tiempo, ir de menos a más, guardar energías para el final y tener en cuenta el desnivel que tiene el recorrido.

En este sentido, tal y como nos ha explicado Javi Guerra, sobre todo en la maratón, esto hay que tenerlo muy en cuenta: "Con respecto al circuito de la maratón, destacar que guarden fuerzas para la parte final, sobre todo en la parte de la Casa de Campo, que es cuando realmente empieza el maratón y es cuando los corredores necesitan de esa energía. Todo lo que hayan podido ahorrar durante la primera parte de la prueba les va a venir genial para afrontar esa parte final porque es muy dura y exigente y uno ya va con mucho cansancio acumulado".

Equipamiento deportivo



Innovar no es buena opción el día de la prueba. La ropa que se vaya a usar debe ser cómoda y no estrenar nada, ya que esto puede provocar a los corredores que no se encuentren cómodos o incluso que tengan rozaduras y ampollas.

Salir con tiempo

Es imprescindible evitar llegar justos a la carrera, especialmente si se tiene que dejar algo en el ropero. Además, es esencial consultar a qué hora empieza la prueba, ya que esto puede variar en función del cajón en el que se salga.

Dejar todo preparado

Para no perder tiempo y tampoco olvidarse de nada es recomendable dejar todo preparado, tanto la ropa como los geles o complementos adicionales que se vayan a utilizar.

Disfrutar y escuchar al cuerpo

Esta carrera es una de las más animadas de España, no solo por su alta participación sino porque cuenta con hasta 30 puntos de animación, algo que ayudará a los atletas a distraerse y animarse. También es importante que para poder disfrutar, cada uno escuche a su cuerpo.

"Por último, que disfruten del ambiente, de las calles, de los grupos de música, de toda la gente que les va a estar animando, algo que va a ser una dosis extra de energía para conseguir sus retos", concluye Guerra.