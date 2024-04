Aitana y Sebastián Yatra confirman su reconciliación y se dejan ver acaramelados en un partido de los Lakers

Aitana y Sebastián Yatra están de vuelta. Si los dos cantantes ya se habían dejado ver juntos estos días por Madrid, la pareja ha vuelto a mostrarse en público tras viajar a Estados Unidos y acudir a un partido de Los Angeles Lakers.

Complicidad, miradas, diversión... los dos han disfrutado en primera fila del partido de baloncesto y se han dejado incluso fotografiar por los habituales reporteros del estadio.

Un momento que no solo han captado las agencias, sino que el propio Yatra ha inmortalizado en su cuenta de Instagram junto a varias fotos con Aitana: "Si no vas a ir a gritar y saltar de tu silla, mejor no vallas".

Vestidos completamente de negro, la pareja ha decidido volver así al mismo lugar donde ya confirmaron su relación en mayo de 2023. Ahora, tras una ruptura y unas semanas de rumores de reconciliación, los dos han vuelto a retomar su relación y parecen mostrarse de nuevo sin tapujos delante de las cámaras.

Por si esto no fuera poco, ambos han sido noticia esta semana por la publicación de su nueva colaboración 'Akureyri', cuyo videoclip se ha estrenado esta semana y muestra a la pareja muy acaramelada de viaje por Islandia.