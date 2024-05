Salvador Illa: "Pido un apoyo mayoritario para abrir una etapa de diálogo, soluciones y servicios públicos"

El candidato del PSC encara las últimas horas de la decisiva campaña en Cataluña insistiendo en su mensaje para conseguir revalidar su triunfo de 2021 y, esta vez sí, lograr presidir la Generalitat. Salvador Illa promete buscar acuerdos con todos los partidos a excepción de Vox y Aliança, pero rechaza negociar el referéndum que reclaman los independentistas.

Ha dejado claro que no compartiría un Govern con Junts. ¿Lo haría con ERC?No hablaré con los que defienden prácticas y discursos de odio, como Vox y Aliança Catalana. Con todo el resto de los partidos sí quiero hablar, aunque formar un Govern es otra cosa.

Pero si usted gana las elecciones, ¿se presentará a una investidura incluso aunque no tenga cerrados los apoyos?Sí, daré un paso al frente y presentaré mi candidatura a president de la Generalitat. La clave es qué van a hacer los demás. Espero que no opten por obstaculizar y bloquear una candidatura de estabilidad, socialdemocracia y con los servicios públicos como primera prioridad.

Ante una negociación con ERC o con Junts, ambos exigen el referéndum. ¿Está dispuesto a planteárselo?Lo descarto. Es una cuestión divisiva para la sociedad catalana y lo que nos conviene en este momento es justo lo contrario: subrayar aquello que nos une, no lo que nos separa.

Si se viera ante la disyuntiva de una repetición electoral o gobernar con el apoyo del PP, ¿qué haría?Una repetición electoral es siempre una mala solución, pero me siento muy lejos de los planteamientos políticos del PP y de su estilo de hacer política.

Pero entonces no parece haber muchos pactos viables, ¿no es así?Por eso justamente apelo a que la ciudadanía de Cataluña, si cree necesario que se empiecen a hacer cosas y que empecemos a recuperar el tiempo perdido, vote directamente a mi candidatura, aunque discrepen en muchas cosas. Si no quieres más de lo mismo, necesito tener la máxima fuerza para poder tener las mínimas dependencias.

¿Cree que relajar las restricciones ha sido una medida electoralista?No quiero ni pensar que se tomen medidas buscando un beneficio electoral. Pero la actitud de colaboración con el Govern que hemos tenido varios partidos de la oposición en esta cuestión no se corresponde con el hecho de que no se nos informe de las medidas que se van tomando y de su sustento técnico. Pero no voy a jugar a hacer política con la sequía.