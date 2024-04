Sebastián Yatra y el padre de Aitana muestran su buena relación con un divertido intercambio de comentarios

Este viernes 26 de abril, Aitana y Sebastián Yatra han disipado las dudas en torno a su relación tras lanzar su nuevo single, 'Akureyri'. Esta colaboración ha sido muy bien acogida entre los fans de la pareja y ha provocado muchas reacciones, entre las que ha destacado la del padre de la artista, al que Yatra no ha dudado en responder públicamente.

"Esta canción es la más especial en mucho tiempo", escribió hace dos días la triunfita en uno de sus posts de Instagram, cuando anunció que sacaría un tema junto al colombiano. La cantante recibió una oleada de comentarios, entre los que no faltó el de su progenitor.

"De las canciones más bonitas que he escuchado. Imposible no emocionarse", comentó Cosme Ocaña en la publicación de Aitana, cuando el tema aun no había salido a la luz.

Sebastián Yatra no pudo evitar responder con humor. "¿Cuándo la escuchaste?", preguntó el intérprete de Tacones rojos, comentario por el que Ocaña volvió a pronunciarse en el perfil de su hija. "La he escuchado tantas veces que ya ni me acuerdo cuándo fue", escribió, concluyendo así el diálogo con el artista.

Su escapada a Islandia se refleja en el videoclip del nuevo tema de la pareja, con el que repasan su historia de amor y confirman la segunda oportunidad que han decidido darle a su relación.