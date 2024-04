Bárbara Rey habla de una reconciliación con de Ángel Cristo Jr: "Todo depende de él"

Hace meses desde que el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr, se sentó en el plató de ¡De viernes! para arremeter contra ella llegándola incluso a acusar de maltratadora de menores. Desde entonces, la actriz no ha estado viviendo su mejor momento y así lo ha explicado en el programa de Land Rober de TVR: "He estado muy mal, en manos de médicos, porque hay cosas que afectan mucho y duelen mucho sobre todo depende de las personas que vengan. Hay cosas que te hacen sufrir sobre todo por la injusticia".

Ángel Cristo se encuentra aún concursando en Supervivientes, programa al que entró poco tiempo después de haber hecho esas acusaciones sobre su madre. Desde entonces, no han vuelto a hablar y aunque Barbara Rey no ha querido hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con su hijo en este momento, ha confesado estar "sufriendo" y en "manos de psiquiatras y psicólogos".

Lo que si ha querido dejar claro es que se siente segura sobre la labor que ha hecho como madre de sus dos hijos y ha dejado caer cual sería el motivo por el que Ángel habría accedido a dar la entrevista en la que ataca a su madre de manera directa: "Hay veces que das, y das, y das, y cuando dices hoy no doy porque no puedo, se olvidan de lo que he dado", ha dicho la actriz.

"Sé lo que he hecho por mis hijos, y que he estado casada con un hombre que ha sido siempre agresivo, y no recibí la menor ayuda por parte de él", ha reconocido la que fuera mujer del artista circense Ángel Cristo.

De esta forma, Bárbara ha dejado la pelota en el tejado de su hijo para que haya una posible reconciliación. "Todo depende de él, no de mi, revelando que hay veces que me he quedado con las ganas de llamarle. Nunca me he separado de nadie. A mi me han bloqueado y ya no sé más. No está en mi mano, no tengo acceso a él. Si una persona no quiere estar contigo, lo mejor que haces es no estar porque si eso es su felicidad y hay que respetarlo", ha sentenciado.

Tanto Sofia, hermana de Ángel Cristo Jr., y Bárbara Rey habrían sido bloqueadas por del concursante de Supervivientes, por eso, aunque a veces han tenido ganas de llamarle no han podido hacerlo.

Sobre la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia

Barbara Rey ha hablado también sobre la futura boda que se celebrará este domingo en Honduras entre su hijo y Ana Hermina. "Me enteré porque me llamaron y me dijeron que se iba a casar el domingo. Y es que ha ido su novia y no sé lo que han planeado. Si Ángel es feliz y está enamorado y quiere a esta mujer, me parece maravilloso porque lo que quiero es que mis hijos sean felices", explicaba sin mencionar el nombre de su futura nuera.

"El casarse ahí de golpe y de pronto pues no lo sé. A lo mejor lo tenían planificado de antes y yo no lo sabía porque últimamente no hay mucha relación", contaba la actriz dejando claro que no conocía los planes de la pareja, la cual tenían cerrada la boda para abril pero no pudo hacerse por la permanencia de Ángel en el concurso.