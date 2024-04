Sofía Cristo felicita a Ángel Cristo Jr. tras su pedida de mano a Ana Herminia en 'Supervivientes'

En la noche del miércoles, Ángel Cristo Jr. recibió en Honduras la visita de su novia, Ana Herminia, una visita que lo dejó totalmente emocionado. El concursante de Supervivientes disfrutó con ella de una cena y aprovechó para pedirle matrimonio, a lo que este jueves ha reaccionado su hermana, Sofía Cristo.

Con mucha prisa por entrar a un coche, la hija de Bárbara Rey ha intentado esquivar las preguntas de Europa Press, que le han preguntado por la gran noticia de la boda de su hermano. "Pues felicidades. Muy contenta por él", han sido las únicas palabras de la DJ.

Sofía Cristo ha entrado rápidamente en el coche, lo que ha impedido a las cámaras captar su reacción por la noticia del enlace entre su hermano y Herminia, en el que no estarán presentes ni ella ni su madre y que tendrá lugar en Honduras.

"Ya sabemos que se quieren casar, pero queremos saber si quieren casarse en Honduras", preguntó Carlos Sobera, presentador de la gala de los martes. "Claro que sí. Yo ya le pedí permiso a su padre, así que me podría casar aquí", respondió el concursante.

Pero Bárbara Rey también se ha pronunciado tras conocer que Ángel Cristo Jr. se va a casar. "Yo me alegraré de ver a mi hijo tan feliz", ha asegurado la vedette. Pero ha acusado a su nuera de ser una "falsa total" por solo mostrarse cariñosa delante de las cámaras. "Tengo preparada la peineta y la mantilla para ir de madrina de la boda. La pena es que, con la arena, no voy a poder llevar tacones. Pero, en fin, me acostumbraré", ha añadido con ironía.