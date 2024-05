Mbappé anuncia su adiós al PSG a final de temporada

Era un secreto a voces y ahora ya es un hecho: Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain a final de temporada, tras siete años defendiendo la elástica del conjunto francés. Así lo ha anunciado el delantero galo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Hola a todos, soy Kylian. Quería hablar con vosotros, siempre he dicho que hablaría cuando llegase el momento y quiero anunciar que este es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a renovar y la aventura llegará a su fin en pocas semanas", arranca el futbolista, que ha señalado al domingo como su último partido en el Parque de los Príncipes.

El talento de Bondy también ha dedicado unas emotivas palabras al club al que llegó hace siete años: "Son muchas emociones, muchos años en los que he tenido la oportunidad y el honor de pertenecer al club más grande de Francia, uno de los mejores del mundo, que me permitió llegar aquí y tener mi primera experiencia en un club con mucha presión, de crecer como jugador, por supuesto, estando junto a algunos de los mejores de la historia, algunos de los grandes campeones, de conocer a mucha gente, de crecer como hombre también, con toda la gloria y los errores que he cometido".

