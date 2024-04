El motivo por el que algunos osos panda tienen el pelaje marrón

Los osos panda resultan una especie inconfundible, con su pelaje blanquinegro y sus movimientos torpes y lentos. Por eso debió suponer todo un sobresalto ver al primer oso panda blanco y marrón en 1959. Otro avistamiento en 1985 se consideró una rareza que provocó numerosas hipótesis: pelaje manchado, albinismo, un montaje...

Estos úrsidos de pelaje marrón y blanco habitan en una única cadena montañosa en China y han desconcertado a los científicos durante décadas. Ahora, gracias a investigaciones recientes, estamos más cerca de entender el misterio detrás de su color inusual.

Así es el peculiar panda Qinling

El oso panda marrón y blanco, conocido como el panda Qinling, fue reconocido como una subespecie separada del oso panda gigante en 2005. Estos pandas se encuentran exclusivamente en las montañas Qinling, en la provincia de Shaanxi, a altitudes entre 1.300 y 3.000 metros, con una población estimada de 200 a 300 ejemplares en estado salvaje en 2023.

Los pandas 'Qinling' (Ailuropoda melanoleuca qinlingensis) no solo se diferencian de los pandas tradicionales por el color de su pelambrera. Su tamaño general, incluido el cráneo, son de dimensiones más pequeñas. También muestran una diferencia en el patrón facial, y las manchas, en este caso marrones, se alargan por debajo del párpado inferior y no alrededor de los ojos, como en el oso panda gigante.

Aunque hasta la fecha solo se han registrado siete avistamientos documentados, parece que estos pandas marrones ya habitaban la región hace miles de años. Hay estudios que sitúan la separación de los osos panda de Sichuan y los osos 'panda de Qinling' en unos 300.000 años atrás.

Según una publicación de la revista Smithsonian, los paleontólogos que trabajaban en la tumba del emperador Wen, fallecido en el año 157 antes de nuestra era, descubrieron un cráneo y otros restos de un oso panda gigante. Tras realizarle los estudios genéticos, se reveló que estos restos pertenecían a un panda Qinling.

Por qué algunos pandas son marrones

La respuesta radica en el gen Bace2. Recientemente, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha revelado el misterio detrás del pelaje marrón de estos osos orientales.

Al analizar el genoma de 227 pandas, todos blancos y negros excepto dos, los científicos descubrieron una mutación en un gen llamado Bace2. En el caso de los pandas marrones, esta mutación provoca la ausencia de una parte del código genético, lo que afecta la producción de melanina, el pigmento responsable del color del pelaje.

Los investigadores creen que los pandas marrones son homocigotos para una versión particular de Bace2, es decir, tienen copias idénticas del gen. La secuenciación genética confirmó que ambas copias de Bace2 en los osos marrones carecían del mismo tramo de 25 pares de bases, que es la unidad básica de una molécula de ADN o ARN. Según Hu Yibo, coautor del estudio, esta interrupción en la secuencia de codificación de la proteína provoca un mal funcionamiento en la producción de melanina, lo que resulta en el color marrón del pelaje en los pandas.

