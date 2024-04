Andueza pide a Sánchez que recuerde a los que sufrían el terrorismo y continúe al frente del PSOE y el Gobierno

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha animado este sábado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que dentro de su reflexión sobre si continuar en el cargo piense en los socialistas que tenían que mirar debajo de sus coche si tenían bombas y despedirse de sus familias por la presión del terrorismo en el País Vasco.

Andueza fue el primer dirigente territorial que tomó la palabra tras la intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en el Comité Federal y corresponsabilizó a Sánchez de los datos obtenidos en las pasadas elecciones vascas donde subieron dos escaños.

"Ser socialista no es fácil" aunque "ser valiente no puede salir tan caro", ha señalado Andueza "pero merece la pena seguir adelante" y "desterrar a esta derecha", ha defendido el líder de los socialistas vascos, asegurando que siente "orgullo" de Sánchez por aguantar un "acoso con un nivel inédito y con la cabeza alta".

No obstante, dentro de la reflexión que ahora está haciendo el presidente, Andueza ha instado a "seguir juntos" y "ganar esta batalla porque si no estaremos dando carta de naturaleza al odio, al ataque, a ver al adversario como un enemigo y no lo podemos permitir".

Así, le ha pedido que piense "en mucha gente" en este periodo que se ha tomado. Desde Pablo Iglesias e Indalecia Prieto a Txiki Benegas y Alfredo Pérez Rubalcaba y de "esos socialistas que perecieron en las cunetas, que sufrieron represión, exilio" y "esos viejos socialistas que cada vez que iban a votar se ponían sus mejores galas y ponían su voto en el corazón porque sabían que allí iba su vida".

Y, ha añadido, de "todos esos socialistas que teníamos que mirar debajo de los coches y mirábamos hacia atrás para ver a nuestros familiares porque no sabíamos si los íbamos a volver a ver". "Piensa en la democracia, y en todo lo que nos queda por hacer. Estamos en pie más fuertes que nunca. Vas a seguir y nosotros seguiremos contigo", señaló Andueza ante un Comité Federal que puso en pie en una intervención que concluyó con un "viva".