Iberia sorprende y lanza los nuevos billetes 'adelanta tu vuelo' en algunos viajes

Quienes viajen en avión ahora tienen una nueva opción a la hora de volar: poder adelantar su vuelo. Es la nueva oferta que ha lanzado Iberia Express para todos aquellos pasajeros que realicen rutas entre Madrid y Gran Canaria o Tenerife.

Con el objetivo de "aportar una mayor flexibilidad", la compañía aérea ha optado así por este tipo de billete, llamado 'adelanta tu vuelo' que permite a los usuarios, como indica su propio nombre poder adelantar su viaje de horario en el mismo día en el que se tenga hecha la reserva.

La opción se incluye dentro de varias tarifas como la clase turista, Canary Plus o Canary Flex, así como en clase Business y en la Canary Business Plus y en la Canary Flex Plus.

Isabel Rodríguez, portavoz oficial de la compañía, ha señalado que con esta opción la aerolínea se esfuerza por mejorar "la experiencia de vuelo", apuntando asimismo que en las líneas hacia Tenerife y Gran Canaria ofrecen ya hasta 10 frecuencias diarias.

Por otro lado, la empresa también ha anunciado un incremento de capacidad en Canarias del 15% para este verano, por lo que llegará a ofrecer incluso más de dos millones de asientos.