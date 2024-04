Tamara arremete contra 'Masterchef' tras abandonarlo en el programa retirado por RTVE: "No aprendes cocina"

Tamara, la concursante que abandonó esta semana de manera voluntaria el reality de cocina Masterchef, ha roto su silencio tras salir del programa y tras la polémica por el tono humillante con el que fue tratada por Jordi Cruz, que ha llevado incluso a RTVE a retirar el episodio.

En un vídeo colgado este viernes a mediodía en su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter), Tamara dice que "no sabes realmente cómo es el juego hasta que lo juegas".

"Lo de acatar órdenes no es un problema, pero el constante enfrentamiento entre compañeros, rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina, son algunos de los motivos por los que decidí irme del programa", explica.

"Hay quien dice que fui buscando la fama. No es por dármelas de diva, ni mucho menos, pero en la calle se me reconoce por mis vídeos de finanzas, no mi paso por Masterchef. En todo caso les he generado yo más engagement que cualquier otro concursante, hasta el momento", dice.

"Lo más triste de ser sincero y no intentar caer bien a todo el mundo, (es que) no gusta. Lamento decir, amigos, que no le vas a gustar a todo el mundo y lo mejor es mostrar tu forma de ser, para dejar ir lo que no te hace bien o no te aporta", añade la exconcursante.

"Me despido con mi frase preferida: Mi personalidad es quien soy y mi actitud, depende de quién eres", concluyó Tamara en el vídeo.