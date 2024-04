Día de la Madre: los regalos de moda más bonitos para sorprenderla según tu presupuesto

El próximo 5 de mayo se celebra en España el Día de la Madre, un día muy significativo y especial en el que seguro que quieres tener un detalle con ella. Es verdad, que según se va acercando ese primer domingo de mayo empiezas a darle vueltas a la cabeza para ver con qué sorprender a tu madre. Una tarea, que en ocasiones, no es fácil.

Tenga la personalidad que tenga tu madre, lo que está claro es que elijas un regalo u otro, siempre habrá estado pensado con todo tu amor. Si cada año se te agotan las ideas, te traemos un bazar con diferentes sugerencias para que aciertes el próximo 5 de mayo. Incluso está pensado para esas madres que siempre dicen que no hace falta que les regales nada. Aprovecha esta ocasión y dale un pequeño homenaje en forma de regalo.

Detalles para tu madre de 30 a 60 euros

Puede que este año tu presupuesto sea más ajustado que en otras ocasiones, pero no dejes de pasar la ocasión de comprarle algo a tu madre durante la celebración de su día el próximo 5 de mayo. Seguro que cualquier cosa le hace mucha ilusión.

Si tu madre es de las que sigue las últimas tendencias, sorpréndela con estas bailarinas flat de malla negra de The Drop, disponibles en Amazon. (Precio: 34,90 euros. Referencia: B0CJY27MHP).

Bailarinas de malla negra de The Drop. Amazon

Si estás pensando en algo que le pueda servir más de cara al verano, seguro que aciertas con un bañador. Este en color azul de la firma Hunkemöller es perfecto porque combina, la comodidad de una sola pieza, con que tiene un efecto moldeador y un toque de lo más sensual. (Precio: 54,99 euros. Referencia: 203036)

Bañador moldeador modelo Sydney en color azul de Hunkemöller. Hunkemöller

Las gafas de sol es uno de los regalos estrella para una madre. Porque si tiene hijos pequeños va a pasar mucho tiempo al aire libre y si ya son mayores, es un detallazo para que se siga cuidando los ojos. Hemos escogido unas con un toque moderno, ideales para todas aquellas mamás todoterreno. Se trata de estas de Mr. Boho ligeras y sencillas con patillas blancas, montura de color madera y cristales oscuros. (Precio: 59 euros. Modelo: Chamberi Treat).

Gafas de sol modelo Chamberi Treat de Mr.Boho. D.R.

Si tu madre es más de utilizar bikinis, no lo dudes y hazte con uno con estampado animal tendencia como este de Calzedonia en tonos marrones y negros. El top del bikini es con forma de triángulo sin aros y con copas con relleno gradual para un efecto volumen que realza el escote. Lo puedes combinar con la braguita de lazos ajustables a los dedos y bolitas doradas de adorno. (Precio del top: 35 euros. Precio de la braguita: 20 euros. Referencias del top: RTI1789FN y de la braguita: SL01789).

Bikini con estampado animal de Calzedonia. D.R.

Regalos para acertar de 60 a 90 euros

Está claro que las deportivas son pura tendencia ahora. Además, son el calzado perfecto para las madres, que en general buscan ir cómodas todo el día. Con estas zapatillas modelo Court VL de Adidas, acertarás de pleno tanto por su comodidad como porque están de plena actualidad y le encantarán a las mamás más fashionistas. Las puedes encontrar en Amazon. (Precio: 69,99 euros. Referencia: B0CZLVVNB1).

Deportivas Blanco Cloud White Core Black Grey One modelo VL de Adidas. Amazon

Las joyas son algo con lo que no se suele fallar a la hora de regalar a una madre. En esta ocasión te traemos una sugerencia para aquellas mamás que tengan al universo Disney en su lista de deseos. Este collar con silueta de Minnie Mouse con el detalle de la circonita cúbica, seguro que hace sus delicias. Pertenece a la colección de Disney x Pandora.

(Precio: 89 euros. Referencia: 393187C01-45).

Collar con silueta de Minnie de la colección Disney x Pandora. D.R.

Con un diseño futurista y moderno y unos colores intensos, Iqos Iluma podría pasar por un complemento de moda más. No hay combustión, por lo que no existe ceniza, fuego ni humo y no genera olor del cigarrillo tradicional. Emite significativamente menos niveles de sustancias químicas dañinas en comparación con los cigarros clásicos.

(Precio: 69 €, en estancos y boutique on line)

Iqos Iluma D.R.

Regalos para sorprenderla de 90 a 120 euros

Un regalo que nunca suele faltar en nuestro hervidero de ideas para nuestra madre suele ser un pijama o camisón. Nos hemos decantado por el primero de raso de seda con manga corta de contrastes en color verde glacier de Intimissimi. (Precio de la camisa: 69,90 euros. Precio del pantalón: 39,90 euros. Referencias: Camisa: CMD1233 y pantalón: PD1233A).

Pijama de raso de seda de manga corta de Intimissimi. D.R.

No hay madre que se resista a unos zapatos cómodos y bonitos, así que hemos encontrado los perfectos para que cumplan estos requisitos para el próximo 5 de mayo. Estos zapatos de salón de Lodi en color nude destalonado de piel y con la puntera y tacón de charol de 5 cm. son ideales para ellas. (Precio: 119 euros. Referencia: ROL4343).

Zapatos de salón nude destalonados de Lodi. D.R.

Tenemos el regalo perfecto para las madres amantes de 'Los Simpson' y a las que les quieras sacar una sonrisa en cuanto lo vean. Se trata de un reloj de Swatch Gent que tiene a Marge Simpson como protagonista, un ejemplo de matriarca magnífica y de madraza de los pies a la cabeza, que con su presencia moral, su bondad, su naturaleza cariñosa y su instinto protector hacia su familia hacen que sea una madre digna de admirar. (P.R.V.: 100 euros. Modelo Swatch Gent con esfera de 34 mm).

Reloj con Marge Simpson de Swatch. Swatch

Unos pendientes nuevos seguro que le hacen muchísima ilusión a tu madre y más si son estos tan versátiles como estos aros fluidos de plata bañada en oro con un original diseño irregular y base abombada de PdPaola. (Precio: 95 euros. Referencia: AR01-C29-U).

Pendientes de aro modelo volcano de PDPAOLA. D.R.

A la hora de regalar a una madre siempre vas a acertar si eliges unos zapatos o sandalias cómodas. Así que no dejes escapar esta oportunidad y hazte con unas que además de que no se las quiera quitar durante todo el día le peguen con todo. Estas de la marca Hoff en color topo son perfectas porque tienen cuña no muy alta y con sujeción al tobillo para que no se escapen. (Precio: 99 euros. Referencia: Modelo Town).

Sandalias de tiras Town en color topo de Hoff. Hoff

Regalos clásicos reinventados de 120 a 150 euros

¿Tienes una madre a la que le encantan las plantas, pero no se le dan bien? Tenemos el regalo perfecto para ella. Se trata de un pequeño jardín que está dentro de una esfera con plantas naturales en su interior, que solo se tiene que regar una vez al año. Lo tiene todo, decora y se cuida casi solo. Lo puedes encontrar en la web de Omotesandó. (Precio: 145 euros. Referencia: Oasis).

Oasis, un mini jardín compuesto por mini Ficus Ginseng y dos Fitónia en un bol. Omotesandó

Las prendas atemporales son una buena inversión para un regalo para una madre. Las gabardinas son una de esas prendas que vemos que se repiten temporada tras temporada, así que si no sabes bien qué regalarle a tu madre, esta es una idea perfecta. Te mostramos una en color crudo con chaleco interior desmontable en negro de Massimo Dutti. (Precio: 149 euros. Referencia: REF. 6716/807).

Gabardina corta con interior acolchado en color crudo de Massimo Dutti. Massimo Dutti

Detalles para mamá por 150 euros y menos de 300 euros

Un buen detalle para tener con tu madre es regalarle una blusa con tejidos naturales, como esta de seda con fondo de color crudo y lunares negros de Falconeri. Tanto por el estampado como por el tejido le va a dar muchísimo uso. (Precio: 198 euros. Referencia: DML426S).

Blusa de seda de manga larga con lunares negros de Falconeri. D.R.

Es un hecho, las madres nunca encuentran nada en el bolso, pero sabes que siempre acaba apareciendo la cosa que buscabas porque además de lo suyo lleva muchas otras de los demás miembros de su familia. Un bolso que pegue con todo y con el tamaño para guardar esos 'todos' puede ser uno de los regalos más acertados para tu progenitora. Ficha este tan combinable en color cuero de Mint&Rose, es de piel y está hecho en España. Además, se lo puedes personalizar. (Precio: 219 euros. Referencia: Calvia)

Bolso cuero Calvia de Mint&Rose. Mint&Rose

Muchas veces lo que una madre necesita es... silencio. ¿Qué mejor si ese "silencio" puede ir acompañado escuchando sus canciones o podcasts favoritos? Si tu madre tiene un iPhone, no lo dudes, regálale unos AirPods Pro 2ª Generación. Es un regalazo para que durante un rato se evada de cualquier ruido exterior. Tiene un sistema que ella dará prioridad a lo que quiere escuchar. Si hace oídos sordos es porque quiere. (Precio: 279 euros. Modelo: AirPods Pro 2ª Generación).

AirPods Pro 2ª Generación de Apple. D.R.

