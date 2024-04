El vestido de croché que Sara Carbonero llevó en su 40 cumpleaños sale a la venta en una edición limitada que comienza a agotarse

A principios del 2024, y aunque el frío aún estaba presente, Sara Carbonero nos sorprendió a todas con el vestido de croché más bonito del invierno. Una propuesta larga y de punto calado en colores naturales, hecha a medida en España, con la que dejó sorprendidos a los invitados a su 40 cumpleaños, pero también a sus más de tres millones y medio de seguidores en Instagram: todos queríamos saber de dónde era la propuesta.

Y tres meses después, lo hemos averiguado. Desde Slowlove, la firma de ropa de la que la periodista es directora creativa, ha anunciado que lanza una edición limitada del vestido de Sara Carbonero compuesta de 1.000 unidades que ya han empezado a volar.

Hecho a medida para Sara Carbonero y con su participación durante el proceso creativo, destaca de este vestido el corte setentero, la elección de los materiales y la inspiración folk que sabemos que va a triunfar en la temporada primavera-verano 2024.

Explica la periodista que siente "una profunda conexión con la moda de los años 70, con su libertad de expresión y su enfoque en la individualidad y la creatividad". Por todo ello, y con el vestido que quiso llevar a una cita tan importante como su cumpleaños, ha querido capturar "la esencia de esa época y reinterpretarla en un diseño contemporáneo que refleje mi propio estilo y personalidad", asevera.

El vestido de ganchillo más bonito de la temporada

La combinación del cuello caja con abertura aporta sensualidad y elegancia a este vestido. Slowlove

Este vestido, como ocurre con la mayoría de las prendas y colecciones que dan forma a Slowlove, se caracteriza por un estilo marcado y reconocible. Se trata de una pieza "boho vintage que transporta a los años 70 y que representa la esencia de Sara Carbonero", explican desde la marca.

Una apuesta clásica que, sin embargo, también bebe de las tendencias contemporáneas y las propuestas folk que ya son tendencia esta temporada. Muestra de ello es la combinación, por un lado, de las aberturas y transparencias que no paramos de ver en los eventos más importantes de la moda, Coachella 2024 incluido, y la apuesta por el tricot calado como tejido estrella.

¿El resultado? Un vestido que "que fusiona el encanto del pasado con la elegancia del presente", según Slowlove, y con el que queremos imitar y lucir con el estilazo que ya lo hizo la periodista en la celebración de su 40 cumpleaños.

Cabe destacar que es una prenda made in Spain. El vestido se ha confeccionado en Toledo, ciudad de nacimiento de Sara Carbonero, en las fábricas con las que suele trabajar la marca, "creando así un vínculo especial con la ciudad".

Este vestido apuesta por la estética 'boho' que caracteriza a la marca de ropa de Sara Carbonero. Slowlove

Aunque el vestido está valorado en 130 euros, desde la marca han optado por acompañar el lanzamiento con una rebaja del 25%, para que las interesadas (y las afortunadas que lleguen a conseguir una unidad) puedan llevárselo a casa por menos de 100 euros. Una compra segura que, además de favorecedora, se va a convertir en un básico del verano 2024. (Precio: 97,49 €. Ref 6897197-96). Se puede adquirir de manera exclusiva en la web de slowlove.es y en cortefiel.com.

La fiesta de cumpleaños de los 40 de Sara Carbonero

A principios del pasado mes de febrero, aprovechando que el día 3 cumpleaños, Sara Carbonero celebró una gran fiesta para soplar sus 40 velas. A la gran cita no faltaron numerosos rostros conocidos y las personas más cercanas de la manchega, como sus hijos, su actual pareja, Nacho Taboada, y su ex, Iker Casillas.

La periodista, que lució radiante con el vestido de punto calado que han lanzado hoy a la venta, quiso dedicarles a todos ellos un discurso con el que logró emocionar a sus invitados.

"Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, porque no hay nadie que no haya venido. Todo el mundo dijo que sí y después, todos habéis colaborado a llegar hasta aquí, sobre todo desde hace cinco años atrás, que me prometí que si llegaba este día iba a ser lo que está siendo, casi una boda", dijo, antes de mencionar a sus amigas de toda la vida, a sus hijos y a Elena Huelva, con quien mantuvo una relación muy estrecha.

Slowlove: la firma de ropa de Sara Carbonero

Isabel Jiménez y Sara Carbonero en la fiesta de su propia marca, Slow Love WireImage / Getty

Desde 2015, Sara Carbonero e Isabel Jiménez son, además de dos de las periodistas femeninas más reconocidas de España, fundadoras y directoras creativas de Slowlove: una marca de ropa dirigida a mujeres de 35 a 45 años con un estilo de vida urbano y casual, pero también preocupadas por la moda sostenible.

La firma, que pertenece al grupo Tendam y a la cadena de ropa Cortefiel, ha ido evolucionando desde su creación en pos de alcanzar un objetivo que ahora la caracteriza: "cuidar del planeta a través de la moda sostenible", tal y como se puede leer el blog.

Cabe destacar que, aunque es una línea de ropa amplia y para todos los gustos, se caracteriza por fusionar el estilo boho chic con el folk, creando prendas muy fluidas, con estampados étnicos y apostando por una paleta natural muy marcada y reconocible.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.