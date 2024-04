Entrevista

Las pasarelas son imprescindibles, pero es en Instagram donde las tendencias 'fashion' empiezan a expandirse. Son las 'influencers' las que descubren lo que más se lleva en el 'street style' y las que han creado un mundo inmenso que, a día de hoy, tanto para los que le guste como para los que no, es una profesión más. Entre los grandes nombres de creadoras de contenido en España encontramos el de Rocío Osorno, sevillana, de 36 años y que llega a 1,6 millones de personas con cada una de sus publicaciones.

Rocío es de esas personas que no se conforma. Tras estudiar Ingeniería Agrícola, se adentró en el mundo del diseño y patronaje, fundando su propia firma: Rocío Osorno Studio. Entonces, empezó, sin saberlo, a ser 'influencer'. Ahora, madre de dos hijos y empresaria, es una de las más valoradas y ejerce de embajadora en firmas de belleza tan prestigiosas como L'Oréal Professionnel. La descubrimos de cerca. Así, sin filtros.

¿Quién es Rocío Osorno realmente?Aunque llevé mi perfil en las redes sociales y también sea diseñadora, soy una persona muy de mis raíces, de mi sitio, de mi casa, de mis amigos, de mi gente... Conservo a mis amigos de toda la vida, hacemos los planes de siempre... Si me definiese como persona, sería esa. No te digo que en redes lo finja, pero evidentemente no visto todos los días como se ve en los posts, aunque es cierto que también cuento la parte complicada de las redes sociales.

¿Qué hay que hacer para triunfar en redes sociales?Pienso que tuve la suerte de empezar en el momento en el que todo comenzaba. De hecho, creo que nosotras (las 'influencers'), como quien dice, fuimos las que empezamos todo. En aquel entonces no había nadie que se dedicara a esto, no se pagaba... Y ahí pienso que está la clave, porque a día de hoy, con tantos perfiles, destacar es muy complicado. Pero eso no quita que todas las que hemos seguido trabajando en ello seamos muy intensas, muy constantes, muy trabajadoras... Todo el mundo lo ve muy fácil, pero me gustaría que vivieran un día de mi vida, a ver cuántos aguantaban.

Con tanta competencia, ¿qué crees que te hace diferente de las demás?La parte del diseño y patronaje creo que diferencia mi perfil, porque al final tengo como esa capacidad o talento, y es cierto que en redes sociales al final todo es muy básico. Ahora mismo pienso que, en mi caso, el punto del diseño es un punto a favor, y luego también el de la naturalidad, porque creo que hubo una época en la que todo era muy perfecto, muy pensado, muy milimetrado.... Y un día me rebelé con el mundo y empecé a subir como la típica foto con resaca o con los niños revolucionados... Y yo creo que eso también gusta mucho.

¿Eres de las que diferencia entre 'influencer' y 'creadora de contenido'? ¿Tú qué te consideras?Lo de ser "creador de contenido" me parece más guay. Es donde está el matiz de todo esto, porque yo ahora mismo hago una foto aquí y la puedo subir y ya puedo crear contenido, pero no es lo mismo que crear un contenido de calidad. De todas formas, yo creo que somos ya productos, que somos personajes.... Yo a María Pombo, por ejemplo, no le diría que es creadora de contenido, es María Pombo.

¿Cómo y cuándo fueron tus inicios en el mundo de la moda?Todo el mundo se piensa que yo empecé como 'influencer', pero era todo lo contrario. Yo terminé el grado de Patronaje y arranqué con la firma de moda, y ahí es cuando empecé a subir seguidores. Entonces mi primera toma de contacto no estaba enfocada a ser 'influencer', era para hacerme una bolsa de clientes y mostrar las prendas que iba haciendo para poder venderlas. Y así empezó todo.

Estudiaste ingeniería agrícola hasta que un día decidiste aprender patronaje de moda. ¿En qué momento te atreviste a dar este giro? ¿Qué te motivó a ello?Siempre me ha gustado, desde que era pequeña, la moda flamenca y hacer trajes... ¡Aprendí a coser yo sola! Terminé la carrera y empecé las prácticas en una empresa de energía, y dije "esto no es para mí". En mi casa esto fue un poco revolucionario, pero al final no me salió mal la jugada.

Tienes tu propia firma de moda, especializada en looks de invitada y en novias. ¿Hacia dónde está enfocada?Nosotros hacemos colecciones de invitadas. Ahora estamos yendo hacia un público más sencillo, más básico, y que busque diseños de invitada más ponibles. Incluso te diría que ahora puedes llevar el mismo vestido un día para una boda y otro día, con un cinturón y unas botas, para salir. Cuando empecé todo era muy gala y muy de alfombra roja, pero eso ya se ha perdido. Pienso que, quizás después del confinamiento, la gente busca la comodidad.

Ya has subido tus colecciones a distintas pasarelas de moda andaluzas. ¿Dónde te gustaría llegar con tu propia firma?A mí la pasarela no me gusta, tengo mucha más visibilidad yo. Además, la pasarela me quita mucho tiempo y me complica mucho la vida. Si me preguntas si me hace ilusión desfilar, te digo que no, porque no es algo en lo que yo me vea. O sea, prefiero hacerme yo un 'reels' muy guay o hacer otro tipo de contenido que hacer una Fashion Week.

¿Es difícil emprender en el mundo de la moda?Yo pienso que emprender en todo es complicado. Yo lo pasé mal, casi ya no me acuerdo bien, pero lloré mucho en aquella época. O sea, sacrificado es, pero pienso que cuando tú te esfuerzas y eres constante, al final todo tiene sus frutos. Siempre te llevas, aunque sea, algo de aprendizaje. La primera vez puede que no te salga bien, la segunda tampoco, pero ya vas cogiendo unas tablas que, al final, te abren otras puertas luego. Y eso desde el sofá de tu casa no lo consigues.

¿Qué es lo más complicado de tener una firma pequeña en España al competir con gigantes textiles?¡Y mira que yo soy la fan número 1 de Zara, pero creo que una cosa no quita la otra! Tengo mucho público que me sigue, tanto por mi firma, como por los looks de Zara, pero sí que es complicado tener una firma pequeña en España, la verdad. Además, hay mucha competencia, muchas marcas y mucha gente haciendo las cosas muy bien, pero la clave está en no perder tu esencia, en mantener una coherencia y en no caer en las tendencias o en lo que les funciona a los demás. Al final, si tú tienes tu personalidad, a la gente le va a gustar porque vas a ser diferente. Y pienso que perderte de tu camino y de lo que quieres hacer realmente es un error.

¿Cómo ha evolucionado tu contenido desde que comenzaste en Instagram hasta hoy?Yo creo que evoluciona cada año, va como por temporadas. Cuando empecé todo era como blanco, con un filtro que no sé ni explicar, todo muy artificial, que era un poco la tendencia que se veía en redes. También se llevaba el filtro marrón y todo el perfil como marrón clarito, después llegaron los tonos pastel, que no eran nada naturales. Evidentemente ha evolucionado y entiendo que para bien, porque yo también he tenido que aprender cómo hacer fotografía, porque mis fotos las hago yo y las edito yo. Me hice un curso de fotografía y creo que ahí encontré mi punto bueno del contenido. También porque cuando tú quieres ver looks, quieres verlos con detalle y hacer zoom... Y creo que me funciona bien por la forma de fotografiar que tengo.

Hay muchas 'influencers' que sienten la necesidad de mudarse a Madrid por trabajo. En tu caso, también probaste tu vida en la capital y finalmente regresaste a tu tierra, Sevilla. ¿Crees que de alguna manera tu trabajo se ve afectado por trabajar desde Andalucía?Yo creo que está todo centralizado en Madrid y me parece bastante cómodo también porque antes que sí teníamos que ir Barcelona, ¡y yo al final estoy a dos horas de Madrid! Al fin y al cabo mi contenido diario lo puedo hacer desde donde yo quiera, y tampoco tengo tantos eventos. A nivel contenido, facturación y campañas, no me varía nada estar en Sevilla que estar en Madrid. Incluso te diré que vivir en Madrid es mucho más caro, por lo que a mí me salen mucho más los números en Sevilla. Aparte, tengo mi empresa allí. O sea, es un todo.

Con tantos seguidores no siempre agradas a todo el mundo. ¿Cómo es en tu caso el 'hate' (odio en redes)?Yo no tengo mucho 'hate', la verdad. Vivo bastante bien en ese sentido. A mí me critican más por subir looks a los que no están acostumbradas. Profesionalmente, me molesta mucho que me critiquen. A mí me da igual que me digan si estoy guapa o fea, o que si tengo un grano, pero el que yo me haya currado un look y me lo critiquen, eso sí me da más rabia. Tengo un público muy 'cuadriculado', eso es una realidad.

¿Este dirías que ha sido el episodio más desagradable que has podido vivir como 'influencer'?No, he pasado otros peores. Cuando se supo que Coco (Robatto) era senador de Vox, ahí sufrí el mayor 'hate'... ¡Y aun así me lo siguen diciendo!

¿Qué es lo más bonito que te ha regalado tu profesión?El cariño de mis seguidores. Cómo ayuda la gente, cómo colabora... Yo no resuelvo las dudas en Google, yo lo pregunto directamente por Instagram y tengo muchísimas más opiniones reales. Me ha pasado que me duela algo, lo cuento en Instagram y, de repente, te llega ayuda de alguien especializado en ello. O de querer ir a un viaje o de pedir reseñas de un producto o recetas... Hay gente que me pone parrafadas y me dedica 15 minutos de su vida y me parece superbonito.

Hay mucha gente que todavía no terminan de entender el trabajo de una 'influencer'. ¿Cómo es tu día a día?Depende. Si tengo que grabar alguna 'publi', lo suelo hacer por la mañana, pero yo soy muy intensa con el contenido orgánico, a mí no me gustan los perfiles cargados de publicidad. Yo puedo subir los looks que me pagan, pero también saco el de Zara, el de Mango o el de H&M superversátil y no gano nada con eso. Tardo dos horas en arreglarme, dos horas en pensar el look, dos horas haciendo fotos y dos horas editándolas, pero creo que al final estoy compensando la publicidad y, de todas formas, mi publicidad es como muy orgánica porque casi todo lo que hago es moda y belleza.

¿A partir de cuántos seguidores se puede vivir de las redes?Creo que cuando tenía casi 200.000 y todavía no facturaba. Fue cuando empecé en la agencia de representación cuando comencé a ganar, y tendría a lo mejor 300.000 o 400.000 como mucho. Ahora tengo amigas que con 20.000 ya están cobrando dinero.

¿Qué otras mujeres 'influencers' te inspiran a ti?A mí me gusta mucho María Pombo. También me encantan Marta Lozano, Teresa Andrés o Violeta, que es perfil nuevo, pero me tiene totalmente enganchada. Y a nivel internacional me gusta Chiara Ferragni.

Eres madre de dos hijos pequeños. ¿Cómo es la conciliación de tu profesión?Yo lo llevo muy bien porque además trabajo en casa y creo que mis niños están muy acostumbrados a verme. Es cierto que mi madre está con ellos, pero, aunque no esté mi madre en casa, mis niños son muy felices, ¡incluso me los llevo a hacer fotos! Yo veo que, hoy en día, que trabajamos mujeres y hombres por igual, muchos niños se crían con padres que, por desgracia, llegan a casa a las 21.00h para dormirlos y ya está. Y yo, aunque esté currando en casa, estoy con ellos y ellos me dan mucha paz, aunque estrés también (risas), pero tenerlos cerca y tenerlo todo controlado me gusta.

Volviendo a la moda, ¿qué tendencias de moda de invitada triunfarán esta temporada?Yo creo que la tendencia va por cosas menos complicadas, looks más más sobrios y, dentro de lo que cabe, mucho volumen y mucha hombrera. Y luego, el estampado viene fuerte, y aunque en la temporada anterior ya había mucho... ¡Este año creo que va a ser el 'boom' de los estampados!

¿Y en moda flamenca?En mi caso, la moda flamenca que hago es como una primera toma de contacto para ver cómo reacciona la gente, pero no voy a presionarme ni voy a hacer una producción. Yo siempre he sacado trajes de otros diseñadores otros años y por primera vez voy a sacar los míos. Mis inicios en la moda fueron porque me gustaba mucho la moda flamenca y todo es muy flamenco en mí, de hecho, mis colecciones de invitada también tienen volúmenes y lunares. Pero los diseños de flamenca los estoy haciendo un poco por diversión, ¡me encanta! Para mí es el traje más bonito que hay, ¡y lo que favorece! Me hace ilusión sacar mis trajes por primera vez en la feria y hare una colaboración con alguna amiga 'influencer', pero no voy a hacer colecciones. Ya el año que viene igual me lo planteo...

¿Qué es lo que vamos a ver más en la feria este año?Yo siempre digo que si vas a ir a la feria y tienes un presupuesto limitado, apuesta por el rojo, el blanco o el negro. No falla. Pero a mí, que llevo tantos años sacando trajes de flamenca, el rojo, el blanco y el negro me lo han visto muchas veces y, aunque siempre es un éxito, me apetece hacer algo diferente. Por ejemplo, el vestido que me he hecho de color verde botella con dorado es algo que no había visto nunca antes, pero sí que es verdad que yo voy un poco por libre. También es cierto que la moda flamenca se ha fusionado mucho. Si tú ves SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca), no ves la típica manga flamenca, en los escotes encontramos mucha asimetría, las mangas son abullonadas... ¡Todo el mundo hace un poco lo que le da la gana! Por eso pienso que no hay una tendencia clara, porque abarca tanto el mundo flamenco que cualquier cosa te puede funcionar.

¿Qué prenda no puede faltar en tu día a día?De verdad, no es broma, pero un chándal, ¡te lo juro! Nadie se lo puede creer, pero yo soy feliz en chándal gris con mi sudadera gris y las UGG de pelo. Así hago mucha vida, no lo llevo solo para estar por casa, todos mis recados las hago así.

Más allá de tu estilo, tu cabello es otra de tus señas de identidad. ¿Llevas a cabo una rutina de cuidado capilar específica? Yo me lavo el pelo con el champú Metal Detox de L’Oréal Professionnel, porque no tiene sulfatos, no tiene parabenos y te hace un efecto de limpieza muy en profundidad. Además, como truco, tengo que decir que siempre uso el champú dos veces y me aclaro el pelo con agua fría para darle más brillo.

Precisamente por tu trabajo, ¿estás muy volcada en tu físico?He tenido una época en la que no hacía nada y ahora estoy entrenando de nuevo, y me está costando porque ya no tengo 20 años, pero me arrepiento de haber estado casi dos años sin hacer deporte. Es verdad que cuando no entrenas, no miras tanto tu alimentación, pero ahora ya no como tanta 'fast food'. Por otro lado, me parece estupenda la motivación que te da entrenar y que, ya que estás haciendo el esfuerzo, no te merece la pena tirar por tierra todo el trabajo con una mala alimentación. Es verdad que no sigo ninguna dieta, pero sí intento comer sano.

¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?Salgo a correr casi todos los días y duermo muy bien desde que he vuelto a hacer 'running'. También tengo una entrenadora personal que viene tres días por semana por la mañana a casa y con quien trabajo los músculos. Un día trabajo brazo, otro glúteo y otro abdomen.

¿Próximos proyectos?No puedo contar mucho, pero haré algún viaje en verano y alguna nominación de premios... ¡Cosas muy guais!

