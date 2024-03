Begoña Vargas: "No tengo que explicar a nadie lo que es ser mujer"

Begoña Vargas es una de las jóvenes estrellas que más brillan del panorama actual en España. Con 24 años recién cumplidos 24 años, la actriz supo que quería ser artista desde muy pequeña. Fue en 2018 cuando empezó a despuntar y, desde entonces, nos ha acompañado en series como Alta Mar, Paraíso o Bienvenidos a Edén, y en películas como Las leyes de la frontera o Malasaña 32, entre otros trabajos.

El pasado año fue año brillante para la madrileña: lo cerró con el estreno de Berlín, el 'spin-off' de La casa de papel, en Netflix, y siendo embajadora, por segunda vez consecutiva, de una de las firmas de moda españolas más conocidas y que conquista a mujeres de todas las edades: Springfield.

Recordamos, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día que hablamos con ella de todos sus proyectos y de lo que esperaba del 2024.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?Lo que más me gusta es todo el aprendizaje que los personajes me dan. Al final te ayudan a empatizar con cosas que son tan distintas a ti que te hacen valorar tu vida y te enseñan a abrir tus pensamientos, y eso enriquece.

Te hemos visto en Las Leyes de la frontera, Bienvenidos a Edén, Paraíso... En todas ellas has encarnado papeles de personajes muy distintos. ¿Con cuál has empatizado más y por qué?Con todos he empatizado, porque si no entiendes a tu personaje, lo juzgas o no te enamoras de él, no puedes darle vida porque entonces estás como fingiendo.

¿Cómo haces para desconectar de ellos?Siempre que estás trabajando en un personaje queda algo de él. Tienes todo el día ese runrún en la cabeza y siempre estás pensando en él y en qué te puede inspirar. Al final si eres artista siempre estás pensando en la fase de creación. Sí que es cierto que, a la hora de dejar el personaje, eres consciente de que tú eres tú y que vas a jugar a que eres otra persona. Sé

que hay gente que dice que se lo lleva a casa, pero creo que es lo que tú quieras. Es imposible que te invada algo que no existe, a no ser que dejes que lo haga.

Este 2023 lo has tenido totalmente ocupado con el rodaje de un estreno que apunta alto: La casa de papel: Berlín, el 'spin-off' de la conocida serie que se estrena el próximo 29 de diciembre en Netflix. En la serie interpretas a Cameron. ¿Cómo ha sido la experiencia?Estamos todos muy contentos y creo que ha quedado muy bonito, muy honesto... Y que a la gente le va a gustar. Lo teníamos un poco complicado porque de alguna manera estamos haciendo una continuación, que no es una continuación porque es el antes de lo que ha pasado. Y por otra parte no era fácil estar a la altura del reparto de compañeros increíbles y muy profesionales que han dejado un peso difícil de coger con La casa de papel. Entonces, esa oportunidad, cuando nace, nace desde un sitio obviamente increíble. A Cameron la quiero mucho y es un personaje que me ha aportado muchas cosas y me ha ayudado mucho. Es bonita.

¿Cómo definirías a Cameron?Algo muy bonito de ella es que es muy libre y muy honesta, y que tiene una energía muy arrolladora porque le flipa la adrenalina, entonces se apunta a todo. Es súper echada para adelante, tiene una energía muy de "voy con todo".

¿Qué tienes en común con ella?La parte más sentimental y más sensible de ella... Ahí sí que le he puesto un poco más de mí. La entiendo mucho porque yo también soy muy intensa y soy muy sensible. Creo que Cameron siente muy fuerte y cuando sientes muy fuerte, lo bueno es buenísimo, pero también cuando estás mal y duele, duele mucho. Creo que ahí las dos gestionamos diferente, gracias a dios, porque mi niña todavía no sabe gestionarlo muy bien y está aprendiendo, yo también tuve que aprender... Pero luego en la serie se verá que ella está en constante aprendizaje y es bonito verla crecer.

En La casa de papel vimos todo el peso que tenían las mujeres,

en cada temporada de la serie, desde Tokio, pasando

por Lisboa, hasta Estocolmo. En esta nueva entrega, ¿cómo

va a ser la presencia femenina y qué importancia va a tener

para el desarrollo de la historia?En la banda estamos Michelle Jenner y yo. Michelle interpreta a Keila, sin ella no haríamos absolutamente nada, para que veas el peso que ella lleva a nivel intelectual en la banda... Es como 'la cerebrito', cualquier cosa que tenga números sabe usarla. No podríamos hacer nada del plan sin ella, es absolutamente fundamental. Cameron es quizás más manual, se adapta, y lo que tenga que hacer lo hace. Entre ellas tienen una relación muy bonita, se apoyan y tienen conversaciones de mujer a mujer que te hacen empatizar un montón porque son charlas que podrías tener con amigas. Y luego también está Camille, Samantha Siqueiros, que con ella hemos rodado más en París. Aporta mucha dulzura, mucha fuerza y mucha libertad como personaje. Las mujeres son importantes, pero al final Berlín no deja de ser el protagonista.

¿Cómo ves la nueva generación de mujeres?Obviamente si no hubiéramos tenido a mujeres desde los años 20 que empezaron movimientos feministas, hoy no tendríamos la suerte y el privilegio que tenemos. Yo siento que cada uno reivindica desde el ejemplo pero a veces parece que tenemos que tener nuestro discurso guionizado porque si no parece que no eres feminista. No tengo que explicar a nadie lo que es ser mujer porque yo ya soy mujer, y siento que tampoco tengo que educar a nadie. Quien quiera mejorar y evolucionar

como persona y hacer un ejercicio de autoconocimiento, lo hará; y quien no quiera, no lo hará. Yo tengo claro cuáles son mis principios y derechos.

En 2024 quiero seguir haciendo lo que siento

¿Qué nuevos proyectos te esperan para 2024?Berlín, que sale ahora en diciembre, y un corto muy especial que he hecho con un equipo maravilloso.

Cambio de tercio. ¿Qué es la moda para ti?La moda para mí es buscar lo que tú eres en esencia y reflejar tu personalidad en lo que otros artistas han diseñado para que tú lleves. ¡Y jugar! Jugar, divertirte y probar cosas.

Esta pasión también te ha llevado a vincularte con grandes marcas como Springfield, de la que eres embajadora por segunda vez. ¿Cómo definirías a la chica Springfield?La mujer Springfield es libre. Tiene una marca muy personal que a mí me evoca naturaleza, libertad... Para mí el mensaje es: "Sé tú, conecta contigo y díselo al mundo".

¿Qué prenda recomendarías de la firma para estas fiestas?Hay un abrigo rojo que para las fiestas es ideal. También hay un vestido negro entallado con hombreras y volantes que si te pones con calcetines y unos zapatos estilo Oxford, ya tienes look para una cena de Navidad. ¡Tienen cosas muy guays!

¿Un deseo para 2024?Quiero aprender mucho y seguir haciendo lo que siento.

