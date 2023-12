Begoña Vargas se suma a la tendencia 'no pants' llevando las bragas por encima del leotardo: "Queda, cuanto menos, curioso y atrevido"

Begoña Vargas es una de las jóvenes actrices de España que más está triunfando. Con solo 23 años, la intérprete de origen madrileño ha tenido importantes papeles protagonistas en diferentes series y películas nacionales de grandes plataformas como Netflix o Amazon Prime Video. Algunos de los títulos más potentes son Alta Mar, Paraíso, Las Leyes de la Frontera o el 'spin-off' de Berlín: La casa de papel, que se estrena el próximo 29 de diciembre.

No hay dudas de que Begoña Vargas es una de las chicas del momento, pero más allá de su trabajo como actriz, la madrileña es pura inspiración para la generación Z también en cuestión de estilo. Tal y como confesó en una entrevista a Mujer.es, es una amante de la moda y le encanta jugar y divertirse creando nuevas combinaciones y looks. Es por ello que en su Instagram y en cada evento público o alfombra roja, Begoña Vargas es una de las mejor vestidas.

El estilo urbano y desenfadado, con 'crop tops', pantalones amplios o 'sneakers' es uno de los más característicos de Vargas, pero también lleva vestidos impecables de 'red carpet'. Sin embargo, lo que llama la atención de sus 'outfits' es su capacidad de llevar las tendencias más arriesgadas y acertar.

El último estilismo que Begoña Vargas ha compartido en su perfil de Instagram ha causado furor, y no es para menos: la actriz ha subido una fotografía en la que aparece posando en un balcón y luciendo un body negro ajustado, leotardos a tono y unas braguitas rosas de Miu Miu por encima de los mismos. Además, remata el look con un abrigo largo por encima y zapatos destalonados negros.

Con este look, Begoña Vargas se une a la tendencia 'no pants' que consiste, básicamente, en no llevar pantalones y crear looks con braguitas. Se trata de una moda que ya han llevado 'celebrities' como Hailey Bieber, Kendall Jenner o Rosalía, y que parece que seguirá triunfando durante todo 2024, ya que en grandes firmas textiles 'low cost' han incorporado estos diseños en sus colecciones, como Zara o Mango.

El look de Begoña no ha tardado en tener reacciones de sus seguidores, quienes le han dejado comentarios como: "He visto algo de moda en todos estos años, pero nunca había visto una braga por encima de leotardo, la verdad es que queda, cuanto menos, curioso y atrevido. Estás preciosa", escribe un usuario. Pero también ha habido mensajes de sorpresa y de no entender la tendencia: "Creo que se le olvidó ponerse la falda o el pantalón", añadía otro seguidor de la actriz.

