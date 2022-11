El maquillaje sencillo y más favorecedor del mundo del la actriz Begoña Vargas que puedes copiar aunque no tengas ni idea

Cuando llega la hora de prepararnos para una cita especial, una cena, un evento o incluso para estas fiestas que están al caer, siempre pensamos en el vestido perfecto (que si además permite que nos ahorremos algo, mejor) con el que ser una de las mejores vestidas de allá donde vayamos. Pero nuestros esfuerzos no se quedan ahí y llega una de las partes más difíciles, el look 'beauty'.

El peinado suele ser una de las cosas que más quebraderos de cabeza suele traernos, pero gracias a la tendencia natural y de recogidos como coletas o moños, ese tema lo tenemos más o menos solucionado, pero en cuanto al maquillaje... Esto ya es otra historia.

Encontrar inspiración para conseguir un maquillaje que arrase, que pegue con nuestra ropa y que potencie nuestra belleza suele ser bastante complicado, sobre todo si no somos unas expertas con la brocha o no disponemos de una amplia colección digna de un 'makeup artist'. Por suerte, hoy en día tenemos acceso a internet y podemos ver rápidamente a los looks que acuden nuestras artistas e 'influencers' favoritas para deslumbrar en cualquier evento y, a pesar de lo que pueda parecer, muchas veces son maquillajes bastante sencillos.

Begoña Vargas es el mejor ejemplo de esto. Ayer la actriz posaba en la alfombra roja con un espectacular vestido de chapas que casi consigue que pasemos por alto su maquillaje y menos mal que no lo hicimos. La artista llevaba el look 'beauty' con el que siempre iremos perfectas en cualquier ocasión, ¿y lo mejor de todo? Es muy sencillo de hacer.

La actriz Begoña Vargas ha dado con el maquillaje más versátil que hemos visto GTRES

Vargas lució un look de maquillaje de inspiración noventera, una de las grandes tendencias de la temporada, pero sin llevarlo al extremo. La actriz optó por técnicas a la moda y sutiles que realzaban su belleza natural y potenciaban al máximo sus ojos.

Nada más verlo nos hemos dado cuenta del potencial que tiene para cualquier ocasión, por lo que hemos contactado con e Gisela Bosque, 'National Makeup Artist' de Sephora, para que nos cuente las claves de este look tan versátil.

"Este look noventero llega renovado y adaptado al 2022. Empezando por la base de maquillaje, que en lugar de tener una textura en polvo de acabado mate, adopta un look más ligero y cremoso. No falta el colorete en un tono melocotón, bien visible, sobre las manzanas de las mejillas", nos cuenta la experta.

El look 'beauty' de Begoña Vargas paso a paso

El protagonista de este maquillaje son los ojos, por lo que vamos a potenciarlos y realzar su color siguiendo los pasos que nos indica Bosque: "De este revival de los 90 destaca el uso del lápiz de ojos blanco, gran protagonista de la década. En este caso se ha empleado solo en la línea inferior de las pestañas y como continuación del 'eyeliner' negro, que dibuja la zona superior del ojo".

Este lápiz es uno de los grandes recursos que podemos utilizar para agrandar la mirada y darle mucha luz. Es ideal para los días en los que no hemos descansado bien o dormido las horas que deberíamos, ya que despierta la zona al instante "sobre todo si se aplica en forma de uve en los lagrimales", como nos sugiere la maquilladora.

"La sombra de ojos se mantiene monocromática, en un tono melocotón, y las pestañas van cargadas de máscara", añade para terminar el maquillaje de los ojos.

Por otra parte, aunque no son el elemento principal, los labios adquieren cierta importancia en este look, y así debemos maquillarnos según nos cuenta Bosque: "Otro de los iconos de maquillaje de la época fue el perfilador marrón. La actriz destaca su uso al llevar el tono del labial más natural. Se trata de un recurso ideal para aportar volumen a los labios. Solo hay que seguir la curvatura natural de estos por la parte exterior, para ganar así uno milímetros de contorno".

