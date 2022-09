Begoña Vargas, aliada de tu armario de otoño: estos son los 'looks' que elige entre lo nuevo de Springfield

Ya es más que una promesa del cine nacional, ¡es toda una estrella! Begoña Vargas ha conseguido hacerse un merecido hueco en el panorama español derrochando arte (actúa, baila, canta...) y mucho carisma; por ello, no hay quien no le ponga cara a esta joven actriz de 22 años que, además, esta temporada repite como embajadora de la nueva colección de Springfield. Y lo hace, como no podía ser de otra forma, a través de un fashion film en el que no solo muestra su faceta de actriz en pequeños cortos que te encantará ver, también cómo es ella al natural con un behind the scenes en el que no faltan lookazos que vas a querer copiar.

La artista ha querido colaborar con Springfield (¡y con todas nosotras!) de una forma más inmersiva, escogiendo las prendas que para ella son must absolutos de la FW’22. Todas ellas dentro de conjuntos que representan diferentes estilos, personas o situaciones, pero que todos tienen en común la pasión por la moda y las tendencias. Vuelos y volantes, colores otoñados enmarcados en estampados reformulados, del mini al maxi y mucho más en cinco looks by Begoña Vargas que te van a enamorar a golpe de clic. ¿Lista para renovar tu armario con las propuestas favoritas de la actriz?

Un armario de otoño, 'by' Begoña Vargas

Los vestidos, aún sin medias, son uno de los must de la temporada y Begoña lo sabe. Por eso, entre las muchas prendas que dan forma a la FW’22 de Springfield, ha escogido uno off shoulders (¡pero multiposición, si así lo deseamos!) con volumen en las mangas, volante final, panal de abeja en el escote... ¡Es todo lo que podemos pedirle a esta temporada, sobre todo cuando lo combinamos con las imprescindibles botas cowboy que todas las que saben de moda ya tienen! El look se completa con un bolso estilo shopper y unos pendientes dorados de aro.

Imita el 'look':

Una apuesta por los toques tierra con toque naíf. Vía Canva.com / 20deCompras / Imágenes cortesía de Springfield

Como la tendencia marca: ¡los 2000 están aquí! Y lejos de asustarnos, queremos sacarle el mismo partidazo que Begoña a las prendas que juramos no ponernos, pero a las que ahora no nos podemos resistir. Empecemos, así, con un clásico: ¿alguien más en busca de una falda mini de cuadros de estilo colegial? Para llevarlo como la actriz, no olvides tus combat boots y una vaquera oversize.

Imita el 'look':

Prendas 'dosmileras' que vuelven a ser tendencia. Vía Canva.com / 20deCompras / Imágenes cortesía de Springfield

Para equilibrar el look anterior, la actriz también ha querido tener en cuenta esos días de otoño en los que solo queremos ponernos un jersey, suave, que abrigue y que nos haga sentir como en casa (aunque tengamos que ir a la oficina). Este de jacquard en verdes lo combina con unos vaqueros rectos cómodos pero llenos de estilo y unas zapatillas blancas.

Imita el 'look':

El otoño exige prendas calientes y confortables. Vía Canva.com / 20deCompras / Imágenes cortesía de Springfield

