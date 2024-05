La "doble vida" de Coco Robatto, el exmarido de Rocío Osorno, revelada por Bárbara Lobato, su exnovia: "Me ha robado dos años"

Coco Robatto, el exmarido de Rocío Osorno, se ha visto recientemente envuelto en una trama relacionada con su vida sentimental con la que hasta ahora era su novia, Bárbara Lobato.

El diputado de Vox por Granada y la influencer sevillana estuvieron juntos durante cuatro años, en los que se casaron y tuvieron dos hijos en común. La pareja anunció su separación en 2020 y cada uno rehizo su vida.

Tras su matrimonio con la diseñadora, el político conoció a la que ha sido su novia durante dos años, tal y como ha anunciado ella en sus historias de Instagram, ya que esta relación también ha llegado a su fin.

"Anoche me llegó una versión totalmente falsa de algo muy heavy que me ha sucedido. No pensaba contar nada y menos aquí", es el comienzo del relato que ha publicado la joven en una primera historia de Instagram.

Bárbara Lobato habla sobre su relación con Coco Robatto, exmarido de Rocío Osorno. BARBARA_LOBATO / INSTAGRAM

"Voy a hacer lo que me gustaría que hicieran si yo estuviera en el lugar de esa otra persona", ha proseguido la influencer, antes de contar el porqué de su ruptura con Coco Robatto.

"Tras dos años de relación y uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida", ha asegurado en una segunda historia, donde ha acompañado su texto con varias fotografías en las que aparece con el que ya es su exnovio.

Bárbara Lobato ha asegurado que el diputado lleva saliendo "desde hace meses" con otra chica y que ninguna de las dos sabía de la "existencia" de la otra. "Me han robado dos años de mi vida y hay a otra mujer a la que le está pasando lo mismo", ha matizado.

"Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer", ha concluido la joven con su comunicado, agradeciendo en una tercera historia todo el cariño y apoyo que ha recibido al viralizarse su historia en las redes sociales.

Rocío Osorno se ha pronunciado sobre el tema

Tras el revuelo generado, quien también ha querido hablar sobre el tema ha sido la propia Rocío Osorno. La creadora de contenido ha asegurado que ella no es la mujer de la que habla Bárbara Lobato.

"Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra", ha apuntado en una primera historia de Instagram. "Yo salí de ahí en 2020 y ya nunca jamás volví a entrar", ha declarado.

"Ya sabéis que mantenemos una buena relación por el bien de nuestros hijos, pero hasta ahí, yo no me meto en nada de su vida privada, al igual que él no se mete en la mía", ha terminado con su intervención Rocío Osorno para dar por "zanjado el tema".