Isabel Jiménez: "Las mujeres hemos tenido que esperar muchísimo para estar en determinados puestos de trabajo"

Isabel Jiménez es uno de los rostros más conocidos de la televisión de España. Lleva más de diez año al frente de los Informativos Telecinco, junto a David Cantero, y presume de una larga y potente carrera periodística a sus espaldas.

Dejó Almería, su tierra natal, para mudarse a la capital y buscar un futuro en el cotizado mundo del periodismo, profesión a la que siempre supo que quería dedicarse. Desde entonces, ese 'gusanillo' (como ella misma lo define) que lleva en su interior, le hizo no conformarse y probar en distintos medios, formatos y países. Todas estas inquietudes, sin duda, llevaron a la periodista al lugar en el que hoy está: el de ser una mujer valorada y que se dedica a lo que verdaderamente le apasiona. Sin embargo, el éxito de Isabel Jiménez traspasa la pantalla de televisión y llega también a la de nuestros móviles. En Instagram cuenta con casi 400.000 seguidores, donde tal y como la propia almeriense nos cuenta, aprovecha para transmitir su lado más cercano y alejarse de esa apariencia de 'seriedad' que puede darle su día a día en el plató.

Precisamente, a través de redes sociales, Isabel Jiménez también muestra las nuevas colecciones de la firma de moda que tiene junto a Sara Carbonero, Slow Love, el día a día con su familia, su estilo de vida sostenible o sus últimos proyectos basados en sus valores. Uno de los que más orgullosa se siente es el de ser embajadora de Svea Solar, una de las empresas referentes de energía solar en Europa.

Isabel Jiménez, sigue en un estilo de vida comprometido con el planeta, y por ello, acaba de construir una nueva casa en Madrid para disfrutar del sol con un jardín con árboles frutales y maravillosa vegetación. Además, cuenta con una zona con horno de leña en el jardín, columpios y mobiliario de madera... Todo ello pensado para llevar a cabo hábitos en línea con un estilo de vida saludable y cuidar el medioambiente desde casa. Y precisamente Svea Solar es la empresa que ha realizado la instalación de los paneles solares para que todo funcione en el nuevo hogar de la periodista.

Isabel nos enseña su nueva casa. Desde allí nos habla de su estilo de vida 'green', de cómo comenzó (y siguió) su carrera profesional, de lo complicado que fue emprender por primera vez, de igualdad o de sus proyectos favoritos. ¡Gracias, Isa!

Llevas más de 10 años al frente de los informativos Telecinco. ¿Siempre supiste que querías saber, periodista?Lo sé desde que tengo uso de razón. No te puedo decir la edad, pero era muy pequeña... Tendría 6 o 7 años y lo tenía clarísimo. No conocía a nadie a mi alrededor que fuera periodista, ni tenía a nadie en mi familia que se dedicara al periodismo. Jugaba a entrevistar a mi hermana en programas de radio, escribía artículos de mi periódico. O sea, lo sé desde que tengo recuerdos.

¡Vocacional cien por cien! ¿Cómo recuerdas tus inicios cuando te enfrentabas por primera vez a una camára?Mi idea siempre fue dedicarme a la prensa escrita y dedicarme al periodismo, al romanticismo del del periodista de una redacción de periódico. Pero yo cuando empecé la carrera, al final yo no tenía padrinos, no conocía a nadie y me tenía que hacer un poco un hueco en la profesión, entonces desde primero de carrera hacía prácticas todos los veranos. Y mi idea era que cada verano pudiera hacer unas prácticas en un medio diferente. Entonces empecé con un periódico, el siguiente año televisión y el tercero que iba a ser radio, pero nunca llegó porque el verano que hice las prácticas en televisión, que fue, además, paradójicamente, en informativos Telecinco, hace más de 20 años, entré de becaria un verano y luego me llamaban para hacer sustituciones de verano, sustituciones de Semana Santa, de Navidad... Entonces yo acabé la carrera ya trabajando en televisión, tuve esa suerte.



Después me ofrecieron quedarme en la delegación de Andalucía, lo que pasa es que yo tenía otros planes... Me quería ir a Italia y ahí fue un poco cuando se disparó todo y donde cambió mi trayectoria para siempre. Decido irme a Roma a estudiar relaciones internacionales y a vivir allí un año antes de meterme a trabajar. Y estando allí, coincidió la etapa de la muerte de Juan Pablo II, desde su ingreso en noviembre hasta su fallecimiento en mayor, y luego la designación del nuevo Papa. Por eso, Telecinco, que ya me conocía, se puso en contacto conmigo y prácticamente todos los días, recién licenciada y con 22 años, abría un informativo diario nacional. Y el vivir una experiencia así me cambió la vida para siempre.

Isabel Jiménez con su hijo Svea Solares

¿Cómo dirías que has cambiado como profesional desde aquel entonces hasta día de hoy?Al final todo es una evolución y un aprendizaje, pero, cuando echo la vista atrás y pienso que han pasado 20 años, digo “no me lo creo”, porque para mí fue, como quien dice, antes de ayer, porque tengo recuerdos tan nítidos de aquel año.... Además, más allá de de la cobertura del Papa, hice cosas superchulas: entrevisté a una periodista italiana que secuestraron en Irak los Talibanes y que tuvo que rescatar la policía secreta italiana en un intercambio de disparos. Ella recibe un disparo de bala, volvió de Irak... Entonces, claro, la atención mediática en ese momento era ella, al tratarse de terrorismo internacional y una periodista europea secuestrada. Quizá la inocencia sí que a lo mejor se va perdiendo con los años, me refiero a la inocencia de decir "bueno, yo pruebo porque seguramente el NO ya me lo lleve, pero lo voy a intentar". Cuando pasó lo de esta periodista, yo la entrevisté cuando ella estaba todavía en el hospital y su marido me dijo que no me llevara cámara porque era un hospital militar, pero yo por si acaso me llevé una videocámara en el bolso y le hice una entrevista. Y sin yo ser consciente de lo que estaba haciendo, al día siguiente me preguntó mi editor de Madrid si sabía si la periodista había dado alguna entrevista para un medio español por decir que era la típica exclusiva. Pregunté a su marido si era la primera entrevista que había dado a un medio español y él me dijo que era la primera entrevista que había dado a un medio en general, así que aquella entrevista se vendió a Japón, a Estados Unidos... O sea, aquella entrevista que yo le hice en la habitación del hospital se la vio todo el mundo. Con esto te quiero decir que aquella inocencia que a mí me cambió todo la tengo muy presente porque fueron cosas que marcaron mucho mi profesión.



También ahora, cuando más disfruto es haciendo coberturas donde están pasando las cosas: el terremoto de Japón, el accidente aéreo de Germanwings... A mí me encanta ese gusanillo periodístico. No lo he perdido y creo que no lo perderé nunca. Al final el plató es más el día a día, para nosotros son como oficinas.

¿Cómo has evolucionado como mujer?Si te digo la verdad, creo que al final lo que te va marcando la vida son esas experiencias. Luego para mí, a nivel personal, tengo muy claros mis valores, mis raíces... Tengo como mis pilares a mis amigos, a mi familia, y yo creo que al final lo que te da la vida es que maduras, aprender a tomarte las cosas de otra manera y sabes a qué dar o quitar importancia... Lo que se dice de la mochila que nos llenamos de piedras, conforme vas cumpliendo años te vas liberando esa mochila y al final afrontas la vida de otra manera, desde otro punto de vista mucho más tranquilo, valorando otras cosas y dándole importancia realmente la tiene. Es más un crecimiento personal que uno profesional.

¿Cuál sería el titular que te gustaría dar un día en informativos?Hace unos años decía que era que se acabara la pandemia, pero ahora que parece que la pandemia la hemos dejado atrás, la verdad es que tengo muchísimos. Yo creo que más que un titular, diría que son noticias que no quiero dar. Todo lo que tenga que ver con niñas y niños pequeños, como víctimas de agresión sexual, de abusos, de hambre, de tráficos... Cualquier cosa en la que un niño está envuelto o implicado y es víctima, a mí me revuelve a día de hoy me cuesta mantener el tipo en el informativo. O sea, que te diría más dejar este tipo de cosas atrás.

Tiene que ser difícil mantener la calma. ¿Llevas a cabo algún proceso para que no te afecte a nivel mental?Es verdad que todo lo que se emite ya lo hemos visto antes, entonces es como que bajas llorado. Una vez, cuando sucedió lo de Germanwings, que fue una tragedia terrible, justo antes de bajar al informativo me contaban que había una excursión de niños, de un intercambio de coles, que iban todos en el avión, y a mí eso me pudo... Yo no tenía hijos en ese momento, pero me tuve que meter en el despacho a llorar y bajar al informativo ya llorada. Hay veces que en directo te sorprende algo, que te quedas en shock, y respiras y tiras como puedes.

¿Hay igualdad en la televisión?Yo creo que se han conseguido muchas cosas. Es verdad que en la televisión, depende de la cadena o del programa, las reinas de la mañana son mujeres. Tenemos muchísima presencia y muchísimo poder dentro de los medios de comunicación, hablo en mi caso de televisión. ¿Realmente qué falta? Pues otras muchas cosas en los equipos directivos. Es verdad que ahora, por ejemplo, está Pepa Bueno en El País, está Montse Domínguez en La Ser... Y, en definitiva, actualmente sí hay muchas más mujeres en puestos importantes y de poder, pero esto es muy reciente.



En mi caso, David y yo tenemos un trato por igual desde que yo llegué, que además yo no tenía ni 30 años cuando aterricé aquí en Telecinco por segunda vez, y siempre me he sentido igual de respetada a nivel profesional que David, pero es verdad que hemos tenido que esperar muchísimo para estar en determinados puestos de trabajo. Sin embargo, en la televisión las mujeres han tenido siempre mucha presencia, desde María Teresa Campos o Ana Rosa Quintana hasta Susanna Griso. No podemos decir que sea una profesión en la que las mujeres estemos infravaloradas.

Tu éxito también traspasa las fronteras de la televisión y llega a n redes sociales. Tienes ya una comunidad muy fiel. ¿Cómo has sabido también adaptarte a este formato, tan diferente al periodismo?Yo tengo ahí una relación 'amor-odio'. Yo solo tengo Instagram, no tengo Twitter por falta de tiempo. Yo empecé en Instagram por mi pasión por la fotografía, pero es verdad que todo ha evolucionado y a mí me gusta poder mostrar una parte de mí diferente. Al final los presentadores de informativos, sobre todo, tradicionalmente éramos una figura como muy lejana, muy seria, era como el señor o la señora que está ahí detrás, el busto parlante que da siempre malas noticias, entonces Instagram me ha servido para mostrar otra parte de mí que es muy fuerte, porque mi personalidad no tiene nada que ver con ni con la seriedad ni con el rigor, aunque sí soy muy rigurosas en mi trabajo. Pero me considero una persona muy optimista, superalegre, muy cercana, con mucho humor, entonces esa parte de mí me gusta mostrarla en redes porque al final la gente también piensa, "oye, que es una persona como yo y como otra cualquiera". Luego es verdad que a mí me cuesta más por el papel serio que tengo a nivel profesional, entonces muestro lo justo.

En la moda también te has convertido en un referente. Uno de tus proyectos más importantes es tu marca de ropa, Slow Love, que tienes junto a Sara Carbonero. ¿Cómo empezó esta aventura?Hace ya muchos años, esto fue cuando Sara y yo estábamos en la tele. Primero empezó nuestra amistad, y luego Sara tenía ganas de hacer algo propio en el mundo de la moda y a mí me encanta emprender, me encantan todos los retos y, aunque de moda tenía poca idea, me gusta arrancar proyectos. Entonces unimos esas dos partes y nos lanzamos a una aventura que iba a ser algo pequeñito, de andar por casa, de gestionar en nuestros ratos libres y aquello creció de una manera exponencial, se dimensionó y ahora ya llevamos tres años con el grupo Tendam detrás, con Cortefiel. Para nosotros es un orgullo al final ser directoras creativas de una marca que ya llega a tantos sitios. El otro día, por ejemplo, estaba en Plaza de Olavide, en Madrid, y vi a una chica con un chaleco vaquero de Slow Love y me acerqué a decirle la ilusión que me había hecho vérselo puesto, porque al final ya no es solo la gente que te rodea, sino la gente que te encuentras por la calle con prendas de Slow Love y las reconoces porque has estado en todo el proceso creativo. Es un proyecto más, muy muy ilusionante, y sobre todo que creo que está muy asentado como marca y seguimos creciendo.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en la última campaña de Slowlove. Slowlove

¿Es difícil ser emprendedora?Mucho, muchísimo, y quien diga lo contrario, miente y te lo digo yo que teníamos algunas facilidades, no muchas, pero algunas facilidades con respecto a otros emprendedores que no son tan conocidos. Nosotros es verdad que la parte de fiarte de una marca que acaba de empezar, al estar nosotras dos detrás eso es un obstáculo que no tuvimos que sortear, pero en el resto, como cualquier otro emprendedor, nos encontramos problemas de todo tipo. Piensa que el mundo textil es muy complejo porque en España ya apenas quedan fábricas, entonces te tienes que ir fuera. Y nosotros queríamos algo muy próximo y muy cercano que pudiéramos controlar, pero al final llegaba un Inditex o un Mango, que hace un pedido mayor que el nuestro, y al final tú pasabas al final de la cola y esto provocaba que llegases tarde a todas las temporadas, pelearte con unos y con otros... Y la verdad es que a mí me pilló cuando no era mamá y es verdad que le dediqué muchísimas horas. Y ahora tenemos esa tranquilidad de la parte más dura de gestión. Al final nosotros ahora vamos con un gigante, los proveedores van de la mano con marcas que fabrican muchísimas más unidades, con lo cual todos aquellos problemas que vivíamos nosotras en el día a día están solventados y ahora nos dedicamos a la parte divertida: a la dirección creativa, a la parte de de promoción, a la de PR de la marca... ¡A lo que mola de verdad!

¿Y qué crees que diferencia a Slow Love de otras marcas?Yo creo que ahí lo que sí que hemos conseguido es que la gente ya lo reconoce. El que lleva muchos años siguiendo la marca, reconoce que es Slow Love, entonces eso para nosotros es un un plus, porque al final ya sabes diferenciarte del resto de marcas. No es un vestido que puedes encontrar en 10 marcas diferentes. ¿Qué tiene de diferente? Pues que es muy nosotras. Refleja mucho nuestro estilo, nuestra personalidad y luego en el punto en el que estemos cada una, porque, por ejemplo, en esta colección nos hemos ido ahora a París a hacer la última campaña y yo estaba en un momento en el que necesitaba algo más cañero. Entonces me cogí todo aquello de lentejuelas, brillos, noche, y Sara está un momento como mucho más tranquila, más hippie, más ‘Florence’ y se coge a todos los vestidos. Entonces también es verdad que nos equilibramos y también la marca va evolucionando con nosotras.

¿Con qué prenda te quedarías de vuestra nueva colección de Slow Love?Tenemos una chaqueta dorada de flecos que yo hace quince años no habría pensado en ponerme. Yo era antibrillos, anti dorados y la usé el otro día para una fiesta de David Bisbal, y me parece una prenda de las más especiales, pero en esta colección hay prendas muy especiales. Hacemos colecciones muy de básicos y de vestidos muy reconocibles, pero luego tenemos como unas prendas como muy cañeras y muy posicionadas. Hay un abrigo verde, por ejemplo, que me encanta también.

¿Qué próximos proyectos tienes a la vista más allá de de los que ya conocemos?Tengo un proyecto a la vista que solo saben todavía pocas personas, pero estoy metida ahora en la parte del Ateneo de Madrid, que es es un sitio histórico absolutamente. Es uno de los sitios, yo creo que más desconocidos de Madrid, que ahora lleva desde hace unos años impulsándose, haciendo muchísimas actividades, y ahora mismo estoy con un grupo de mujeres maravillosas detrás de la parte de la cantina, la parte gastronómica. Ahí estoy ahora entre fogones.

¿Cómo llevas la conciliación con todos tus trabajos?Pues mira, porque ahora estamos en noviembre, pero el 20 de septiembre me haces esta pregunta y te digo algo diferente. La semana pasada, el lunes ya tenía la espalda machacada... No es fácil pero entre mi marido y yo nos organizamos. Intentamos pasar mucho tiempo con ellos, hay días que es imposible por todos los compromisos que tenemos entonces, pues mucha conciliación, mucho entendimiento con la otra parte.

He leído que en distintas ocasiones has dicho que a tus niños te gustaría darles una educación en valores sostenibles. ¿Cómo haces tú para llevar este estilo de vida más verde a tu casa?Pues desde pequeñitos, la verdad es que lo tiene muy inculcado porque es lo que ven en casa y yo he querido que sepan la importancia, además de porqué, más allá de que enseñarles a reciclar, por ejemplo. Es importante que sepan el porqué de las cosas en las consecuencias que tiene, si no lo hacemos. Entonces yo creo que es muy importante el ejemplo que se da en casa, también los valores en el cole, eso por supuesto. Pero es verdad que en casa, les enseñamos cosas como a la hora de cuando se están duchando, decirles "oye chicos que hay que cerrar rápido el agua, que hay sequía", explicarles el porqué, y todo con un lenguaje para que ellos lo entiendan, y que vayan tomando conciencia. Ahora hemos puesto los paneles solares le explicas el funcionamiento.

¿Cuál ha sido, en tu caso, el motivo de decir me apetece instalar placas solares?A ver, yo creo que hay que ser coherente con el discurso de cada uno. Yo llevo metida en el mundo de la sostenibilidad ya años y hasta ahora no he podido hacerlo porque estaba pendiente de terminar una obra, pero al final yo creo que tenemos que ir dando pasos. Creo que la la energía solar no es que sea el futuro, es que yo además los precios de la electricidad están disparados. Hay gente que lo hace porque cree realmente en el bien que le está haciendo al planeta y en lo que aporta esto al futuro de las de las nuevas generaciones, pero luego también es un ahorro económico brutal. Entonces por una cosa o por otra, estamos viviendo el boom de las placas, pero para mí la principal razón es la de ser autosuficiente, autoabastecerte... Es necesario e imprescindible.

Isabel Jiménez en su nueva casa de Madrid Svea Solar



¿Cómo ha sido el proceso de instalación?Yo lo he vivido tan fácil que ni me he enterado, porque como han sido dos mañanas de instalación en las que yo he estado trabajando... Y prácticamente he llegado a casa y las placas ya estaban. Sobre todo ha sido más la parte de conectarlo al funcionamiento del resto de la casa. Si te digo la verdad... Y, sobre todo, veo por la aplicación lo que se gasta y se consume. No sé cuándo me llegará la primera factura, pero yo creo que me van a tener que pagar a mí mi compañía eléctrica (risas).

¿Qué consejo le darías a alguien que se está planteando este cambio de instalar las placas solares en casa?Pues yo creo que es una inversión. Que es verdad que se amortiza enseguida y, sobre todo, es que es un doble objetivo. Es necesario por el planeta y necesario por todos nos tenemos que autoabastecer y aprender a tener este tipo de consumo en todos los sentidos de nuestra vida. Y, por otro lado, es un ahorro económico importantísimo en la factura de la luz.

