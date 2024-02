El emocionante discurso de Sara Carbonero por su cumpleaños: "Es un milagro despertarnos cada día"

El pasado sábado, Sara Carbonero cumplió cuarenta años. Una fecha redonda que la periodista quiso celebrar con una gran fiesta a la que no faltaron muchos rostros conocidos que son grandes amigos de la manchega. Tampoco faltaron a la cita su actual pareja, Nacho Taboada, y su ex, Iker Casillas, padre además de sus dos hijos -también presentes en el evento-.

A todos ellos les quiso dedicar un emocionante discurso que, ahora días después de realizarlo, ha querido compartir la periodista en sus redes sociales. Unas palabras con las que celebra la vida y que hicieron que todos sus invitados se emocionaran al escucharlas.

"Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, porque no hay nadie que no haya venido. Todo el mundo dijo que sí y después, todos habéis colaborado a llegar hasta aquí, sobre todo desde hace cinco años atrás, que me prometí que si llegaba este día iba a ser lo que está siendo, casi una boda", comenzó diciendo la manchega.

"Quería dar las gracias a mis amigas de toda la vida, que sé que les da bastante vergüenza", señaló sobre sus amistades más longevas. "Gracias a estos dos tesoros que tengo aquí, que les ha costado también un poquito, que son la fuerza de cada día, la fuerza de mamá", les dedicó a sus hijos, Martín y Lucas.

Además, hizo un canto a la vida: "Yo cuando pensé en esta fiesta más que para mí era para vosotros, para devolveros parte del cariño y del empuje, de cada palabra de aliento. Creo que hay que celebrar la vida, porque nos está enseñando constantemente que no hay que dar nada por hecho, por sentado, es un milagro despertarse cada día".

Por último, la comunicadora mencionó a Emi Huelva, hermana de Elena Huelva, fallecida por cáncer: "La vida no se mide en tiempo, sino en experiencias, vivencias… Y con todas las personas que estáis aquí he tenido las mejores vivencias de mi vida. Espero que nos queden muchísimos años más para celebrar y brindar. Solo me sale una palabra, que es gratitud".

El primer posado con Nacho Taboada

Nacho Taboada, que, pese a que siempre ha reservado para la intimidad las muestras de amor hacia la periodista, esta vez hizo una excepción y dio un paso adelante.

La fecha lo merecía, así que el vocalista del grupo Colectivo Panamera estuvo a la altura de la situación y, a través de las redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje a su chica, con la que, además, posaba por primera vez.

"Felicidades, torpedo manchego. Como dice tu hermana, lo sentimental en privado. A disfrutar hoy (y siempre) que nadie mejor que tú sabe que la vida es un suspiro quebradizo y fugaz", ha escrito el cantante en su perfil de Instagram.

Junto al texto, cuatro imágenes inéditas y muy personales de los dos protagonistas de esta historia de amor. "P.d.: Hay fotos peores", escribe con humor el músico, sobre las bonitas instantáneas que han sido tomadas por él mismo.

Entre ellas, Carbonero inmortalizada frente al espejo mientras ella también le mira con gran ternura, ella sola en diferentes momentos y, por último, una muy especial, con ambos, juntos, posando a cámara mientras ella le echa el brazo por encima.

Sin duda un gran regalo de cumpleaños para la periodista, que atraviesa uno de sus mejores momentos tras haber superado un cáncer y, en lo personal, haberse separado, hace ya casi tres años, de Iker Casillas.