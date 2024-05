Sánchez rehúye la crisis con Argentina mientras Puente no rectifica sobre Milei y carga contra Feijóo

Pese a que en una semana se celebran unas trascendentales elecciones en Cataluña, el tema político del fin de semana es la polémica suscitada entre España y Argentina a raíz de unas declaraciones de Óscar Puente sobre el presidente de aquella República, Javier Milei, y la respuesta de éste. En todo caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rehuido la polémica en todas sus intervenciones.

El jefe del Ejecutivo ha participado en un mitin del PSC en Badalona, y pese a que ha vuelto a hacer referencias al concepto de "fango" para atacar a sus rivales políticos de PP y Vox, no ha dicho una palabra sobre esta polémica internacional y diplomática con Argentina.

Ni lo ha hecho en el mitin de Barcelona ni tampoco en redes sociales, donde, al contrario que el pasado fin de semana, cuando estaba inmerso en sus cinco días de reflexión, Sánchez sí ha estado activo y de hecho, este sábado felicitó al Real Madrid por su 36º título de Liga.

Puente no se retracta

Por su parte, el iniciador de la polémica y ministro de Transportes, Óscar Puente, no se ha retractado ni ha rectificado de manera alguna más de 42 horas después sus palabras del viernes, en las que dijo que Milei "salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias".

No solo Puente no se ha retractado, sino que ha contraatacado, en este caso a Alberto Núñez Feijóo, por haberlo criticado: "Que entre apoyar a su gobierno o a Milei iba a elegir a Milei no cotizaba. Ya pide que le hagan un sitio en el mitin con Abascal el 18 de mayo. Es imposible distinguirle ya de la extrema derecha", dijo el exalcalde de Valladolid.

Este sábado por la noche, en declaraciones a LaSexta, Puente insistió en sus críticas al PP: "Que no sobreactúen tanto. Sobreactúan demasiado" y ha añadido que "por supuesto" se siente "absolutamente" respaldado por el Gobierno y que se remite a "lo que ha dicho ya el Ministerio de Exteriores".

Este Ministerio ha respondido a las quejas del Gobierno argentino, que ha señalado a las polémicas de Pedro Sánchez con su esposa, Begoña Gómez, además de sus pactos con los independentista, y ha manifestado su rechazo rotundo a "los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina" que "no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

Feijóo, que también ha participado este sábado en un mitin en Cataluña, en concreto en Badalona, ha arremetido contra Puente y Sánchez por haber "creado una crisis diplomática".

"El señor Puente debería dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España", dijo este sábado Feijóo.