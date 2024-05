Terremoto diplomático antes de la visita de Milei a España tras las palabras de Puente y la respuesta del presidente argentino a Sánchez

"Os acordáis cuando salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias...". Estas son las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el presidente de Argentina que han servido para desatar una nuevo problema en política nacional pero, esta vez, con tinte internacional.

Tan solo una simple frase ha bastado para que el mandatario argentino, Javier Milei, arremetiera duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, creando así un nuevo terremoto diplomático justo cuando quedan menos de 15 días para que el Presidente de la Casa Rosada visite España.

Los hechos se iniciaban este viernes en una pequeña mesa redonda sobre comunicación en la Escuela de Gobierno Luis Tudanca del PSOE de Castilla y León en Salamanca. Frente a los asistentes al encuentro, que contaba también con la participación de la ministra de Igualdad, se encontraba Puente, quien, además de defender el estilo que él utiliza en redes sociales, arremetía contra líderes como Trump o Milei.

"Si puedo daros un consejo, sed vosotros mismos, sin miedo, no pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, o Trump. No sé si tendrán asesores. A Milei, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho", aseveraba el exalcalde de Valladolid. Pero sus palabras no se quedaban ahí, llegando a afirmar que el líder argentino consumía "sustancias". "Yo he visto a Milei en una tele y cuando salió no sé en qué estado y después de la ingesta de qué sustancias.... " aseveraba Puente.

Como era de esperar, las palabras llegaban hasta Buenos Aires, donde la Oficina oficial del presidente del país, publicaba un comunicado este sábado en el que, aseguran, "repudian las calumnias e injurias" que se han vertido sobre Milei. El texto, publicado en X, antes Twitter, no solo crítica duramente las declaraciones de Puente, sino que, además, se dirige directamente a Pedro Sánchez, al que acusa de "haber puesto en peligro la unidad del reino".

"El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe para esclarecer semejante escándalo, que afecta a la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, a las relaciones con nuestro país", reza el escrito.

Asimismo, el comunicado oficial arremete también contra los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con formaciones independentistas porque, afirma, "ponen en peligro la unidad del Reino". También asegura que "ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal" y que "ha puesto en peligro a la clase media" con sus políticas socialistas que, según la Oficina del Presidente, "solo traen pobreza y muerte". Por último, el texto termina expresando su deseo de que "el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad".

El Gobierno rechaza el comunicado

Tras la carta argentina, la reacción del Gobierno español no se ha hecho esperar. Poco después del comunicado emitido por la Oficina de Milei, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha respondido con otra nota en la que asegura que estos términos infundados "no se corresponden con las relaciones de países y pueblos hermanos".

Este choque de acusaciones entre ambas partes se produce así apenas unos días antes de que el mandatario argentino visite nuestro país. Un viaje en el que no se reunirá, aún así, con ninguna autoridad oficial del Estado. Su presencia está confirmada en un acto de Vox previsto para los próximos días 18 y 19 de mayo en Madrid. Allí Milei participará junto a Santiago Abascal para expresarle su apoyo, una cercanía que ya se dejó ver cuando el líder de Vox acompañó al presidente de Argentina el pasado 10 de diciembre en su toma de posesión.

La visita de Milei, anunciada el pasado 29 de marzo, sorprendió además a las autoridades españolas, ya que el mandatario argentino no ha pedido reunirse con el presidente de Gobierno ni con el rey durante su viaje a España. Cabe destacar que Sánchez y Milei sí coincidieron el pasado mes de enero en el foro de Davos, Suiza, pero lo cierto es que no llegaron a encontrarse, al menos no públicamente, y sus intervenciones en aquel encuentro defendieron ideas contrarias.

Pese a ello, el departamento dirigido por el compañero de Puente, José Manuel Albares, ha añadido en su comunicado que el Gobierno y el pueblo español seguirán "manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española".

El PP pide el cese de Puente

En medio de esta crisis, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha instado al Gobierno a que cese al ministro de Transportes: "El señor Puente debería ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España".

Así, el líder de los populares, que participaba en un mitin en Badalona con motivo de la campaña electoral catalana, ha añadido que los dirigentes socialistas "acaban de crear una crisis política con un país hermano", agregando que España merece "otro nivel".

En el mismo sentido se ha expresado, Borja Sémper, portavoz nacional del partido, quien ha asegurado que España se merece "un Gobierno que no de vergüenza". "Un ministro de España acusando al presidente de Argentina porque todo es muy gracioso y qué más da. Merecemos un gobierno que tenga nivel y no nos meta en líos gratuitos".