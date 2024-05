Ramón Chippirrás, abogado y portavoz de la familia Sancho: "El 90% de las cosas que hemos escuchado del juicio no han sido así"

Desde el paraíso de Ko Samui (Tailandia), el abogado y criminólogo Ramón Chippirrás atiende a 20Minutos después de haber presenciado el juicio más mediático de los últimos años. Miembro del equipo de la defensa de Daniel Sancho, a la espera de veredicto tras ser juzgado por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, y portavoz del actor Rodolfo Sancho, el letrado deja claro que lo suyo no son las polémicas y desiste en dar detalles cuando se le pregunta sobre el alegato final de su cliente, en el que el chef volvió a clamar por su inocencia y acusó de manipulación a la Policía.

Con la vista puesta en el 29 de agosto, cuando se conocerá la condena al joven español, Chippirrás niega que el último testigo llamado a declarar por la defensa, un chef experto en cuchillos, se negara a acudir, "nosotros renunciamos a ello", y habla de un proceso en el que la barrera del idioma, el veto a la prensa y los rumores han sido el principal escollo. "Estamos contentos de haber llegado al final y nerviosos por el veredicto", reconoce.

¿Y complicado?Ha sido muy difícil desde el punto de vista de las traducciones, que han fallado muchísimo. Este jueves, en el alegato final de Daniel , el traductor oficial del juzgado no sabía interpretar palabras muy técnicas y ha tenido que venir una segunda traductora que ha ido corrigiendo al primero. Incluso a esta segunda traductora ha habido que corregirla con una tercera persona tailandesa.

¿Cómo se siente Rodolfo Sancho después de todo este proceso? Rodolfo está muy cansado psicológicamente, ha afrontado un proceso muy duro como padre. Evidentemente, él ha hecho lo que cualquier otro padre haría, que es estar al lado de su hijo, luchar por su inocencia porque cree en ella. Daniel nos contó desde el minuto uno que fue una pelea que acabó mal y, en ese sentido, todo esto pasa factura. Por otro lado, también está contento de haber llegado ya al final del juicio y con nervios por la sentencia. No solo él, todo el equipo.

¿Qué es con lo que más les ha costado lidiar como parte de la defensa? Lo que peor hemos llevado ha sido el tema de la documentación, lo que se entiende en España por sumario judicial. Tailandia funciona distinto y hasta la vista del 12 de diciembre, cuando el fiscal presentó sus escritos de acusación junto con todos los documentos, no empezaron a llegarnos en tailandés. A partir de aquí, ha habido que hacer un proceso duro porque hemos tenido que traducir todo del tailandés al inglés y luego del inglés al español. Esto nos ha llevado mucho tiempo y, verdaderamente, no empezamos a tener un dibujo de la causa hasta el mes de diciembre.

¿Y la actuación de la Poliía de Koh Phangan?Sobre eso ha habido muchas mentiras y han salido en el juicio, donde ha quedado corroborado que muchas de las actuaciones no estaban bien hechas. Se ha escuchado a esos policías, se ha visto la documental y se han podido demostrar y acreditar estas pruebas.

Si finalmente el veredicto no es homicidio imprudente, como buscan desde la defensa, ¿cabe recurso?En Tailandia, sea cual sea la sentencia que establezca el juez el día 29 de agosto y que debe estar avalada por el Tribunal Provincial de Surat Thani, de donde depende Ko Samui, siempre va a caber recurso, tanto de nuestra parte como de la Fiscalía.

¿Y su testimonio y el de Carmen Balfagón?El juez quería acabar el juicio sí o sí el 2 o 3 de mayo y nos pidió que tuviéramos el buen gesto hacia la Corte de adelgazar un poco las testificales de la defensa. Carmen y yo no hemos testificado, pero nuestro informe criminológico está metido como evidencia en la causa.

¿Es normal que hayan declarado tan pocos testigos de su lista? Nosotros llevábamos una lista de testigos que era de máximos y no teníamos claro si todos iban a declarar, es más, cuando se filtró hubo nombres que ya se sabía seguro que no iban a ir a declarar. Nuestra estrategia de defensa ha estado dirigida sobre todo a hacer ese trabajo duro en cuanto a los testigos que presentaba la Fiscalía. Una vez que hemos visto cómo se han ido cayendo determinadas acusaciones o determinadas investigaciones, sobre todo de la Policía y por las irregularidades que se han presentado, prácticamente teníamos más o menos ya nuestro objetivo consolidado.

Ha habido varias acusaciones de trato de favor hacia Daniel por parte del tribunal... No voy a contestar a esa pregunta, no es mi estilo entrar en ninguna polémica, simplemente veremos a ver dónde llegan estas acusaciones de tratos de favor desde la Corte de Koh Samui hacia la defensa, vamos a ver si eso se comprueba y estaremos atentos a lo que pasa.

¿Que sea un juicio en el extranjero, sumado al veto a la prensa, ha aumentado los rumores sobre el caso?Por supuesto. Desde un principio siempre hemos querido que el juicio fuera abierto a la prensa, pero se tomó esa decisión desde la Corte y esto ha provocado que aumentaran los rumores sobre lo que pasaba o no pasaba. Desde luego, el 90% de las cosas que yo he escuchado que ocurrían en la sala no han sido así. Inicialmente se aceptó la solicitud de algún medio para entrar, pero ciertos gestos negativos en la cobertura mediática han tenido peso en la decisión del juez y así nos lo hicieron saber. Para nosotros es una pena porque nos hubiera gustado que este juicio hubiera estado abierto tanto a la prensa tailandesa como a la española.