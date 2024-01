De Adidas a New Balance: cinco zapatillas de deporte para ser la más 'trendy' de la oficina

Hace mucho tiempo que las zapatillas deportivas dejaron de ser exclusivamente para hacer deporte. El uso de este calzado en looks del día a día ya es algo muy normalizado, sobre todo en ciudades grandes. Y es que ir cómoda y con estilo es posible. Es por eso que los looks con zapatillas para enfrentarnos a nuestra jornada laboral es una tendencia creciente en España.

Ir a la oficina cómoda y con un look sofisticado es más que posible. Combinar el estilo casual de las zapatillas con atuendos más formales, es una tendencia en sí misma. Si algunos diseñadores como Schiaparelli, Valentino o Balenciaga apuestan por esta opción, habrá que hacerles caso, ¿no? En este sentido, marcas como Adidas a New Balance nos ofrecen las mejores opciones para completar el look.

Cinco zapatillas para ir a la oficina

Traje de chaqueta con zapatillas. Valentino PO SS24. Launchmetrics.

Desde estilos más minimalistas, hasta los modelos más vanguardistas, las marcas de moda y diseñadores han respondido a esta tendencia, subiendo las zapatillas a la pasarela con los conjuntos más elegantes. Con pantalones de traje, falda o vestidos, las zapatillas se postulan como una opción de 'work style' fundamental.

1. Adidas Gazelle negras

Modelo Adidas Gazelle. Adidas

Las Adidas Gazelle son una opción perfecta. Además, son un 'must', tras la fiebre de las Adidas Samba. Están disponibles en muchos colores diferentes y con distintas suelas y tejidos. Este modelo en negro: "Esta versión se ha confeccionado con los mismos materiales, colores y proporciones ligeramente más anchas que el modelo de 1991. Presenta una parte superior de nobuk suave que le aporta un aire sofisticado", explican desde la web. Además, desde Adidas permiten personalizar el modelo con el nombre o con número. Cuestan 110 euros.

2. Sneakers grises New Balance

Sneakers grises New Balance. New Balance.

Con la tendencia 'groufit', o lo que es lo mismo, un 'total look' que consiste en ir vestida entera de gris —del gorro a las zapatillas (nunca mejor dicho)—, las 'sneakers' grises se postulan como una de las opciones favoritas. De este modo, redefinimos el estilo de oficina hacia un look mucho más urbano y mezclando varias tendencias en auge. El modelo Made in USA 990v4 Core en color gris está disponible por 240,00 euros.

3. Adidas Forum Bold

Adidas Forum Gold. Adidas.

Esta tendencia, a medio camino entre el 'comfy style' y el 'working girl', viene de la mano de este otro modelo de Adidas: la zapatilla Forum Bold. Esta zapatilla en colores grises y marrones pide a gritos un look monocolor marrón para completar la tendencia 'latte dressing', todos los colores marrones son bienvenidos. Además, este modelo está rebajado en la web de Adidas, cuesta 108 euros.

4. Zapatillas verdes New Balance

Zapatillas verdes New Balance. New Balance.

Ya sea para coronar tu look más deportivo o para darle un toque de 'street style' a tus estilismos más clásicos, este tipo de calzado te va a salvar de muchas situaciones. Este modelo MADE in UK 991v1 Bright Renaissance de New Balance está disponible también en color fucsia y cuesta 230,00 euros.

5. Zapatillas blancas Adidas Grand Court Cloudfoam

Zapatillas blancas Adidas. Adidas.

Para los amantes de las zapatillas blancas, el modelo Grand Court Cloudfoam Lifestyle Court Comfort cuesta 80 euros y se puede combinar perfectamente con cualquier look de oficina que elijas.

