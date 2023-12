Paula Echevarría tiene las botas de efecto 'piernas infinitas' y chiva cómo combinarlas

Paula Echevarría, con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, ya es considerada un icono de estilo en España. La actriz sabe cómo llevar todas las tendencias que triunfan (incluso aquellas más arriesgadas) y además lo hace sin gastar demasiado, ya que en su armario priman las prendas de firmas 'low cost' o asequibles como Zara, Stradivarius, Lefties o Mango y, probablemente, ahí resida su éxito como 'insider'.

La asturiana está aprovechando los últimos días del año en su tierra, junto a su pareja, Miguel Torres, y a más amigos. Por supuesto, para adaptar sus looks al clima del norte, Paula ha optado por sacar del armario sus abrigos más calentitos y el calzado 'todoterreno', pero sin abandonar el punto 'trendy' que tanto caracteriza su estilo.

En una de sus últimas publicaciones, Echevarría ha confesado a todos sus 'followers' de Instagram lo nerviosa que se pone cuando se acerca el fin de año, y este mensaje lo ha acompañado de una foto suya luciendo un look 'total black' formado por un jersey, una minifalda de tubo, un plumífero 'cropped' y unas botas que, sin duda, son las que más favorecen las piernas, ya que tienen el efecto óptico de alargarlas.

Las botas de Paula Echevarría que hacen más alta

Hablamos de las botas 'over the knee' (o en español: por encima de la rodilla). Se trata de ese diseño que también recibe el nombre de 'mosqueteras' y que no todas se atreven a llevar; sin embargo, Paula Echevarría tiene la clave para hacerlo.

Tal y como la actriz chiva con su look, este tipo de botas (que tan de moda se pusieron durante los últimos años), deben llevarse con prendas cortas, ya sean minifaldas, shorts, bermudas o vestidos mini. De esta manera, conseguiremos dar total protagonismo a las piernas, ya que las cubren prácticamente en su totalidad y no generan ningún "corte", lo que da sensación de continuidad.

Las que luce Paula son de una colección antigua de Stradivarius, sin embargo podemos encontrar similares en otras firmas. Por ejemplo, La Redoute tiene un diseño muy parecido al que lleva la actriz: con suela 'track' plana, disponibles por un precio rebajado de 71 €.

Botas altas con suela dentada, de La Redoute Cortesía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.