Cómo ir cómoda pero guapa al trabajo: cinco claves para conseguirlo

Escoger la ropa a diario puede ser una tarea tediosa, ya que de por sí las sábanas se nos pegan, y tener que estar pensando qué nos vamos a poner puede resultar en muchas ocasiones estresante. Habrá días que nos saldrá a la primera, pero habrá otros días que no sabremos muy bien qué look escoger, sobre todo si tenemos que ir a trabajar. Y en España tenemos la suerte de contar con numerosas propuestas que ofrecen prendas aptas para el entorno laboral, pero antes de plantarnos allí y comprar, debemos conocer las cinco claves de estilo 'working' para poder triunfar.

Aunque nos cueste levantarnos por la mañana, si hay algo que verdaderamente nos motiva para ir a trabajar, es lucir el modelito del día. Unos días nos podremos decantar por blusa y falda, otros días por vestido, otros días por conjunto de traje... En tu caso, ¿cuál es tu favorito?

Sentirse guapa es el mayor de los objetivos a la hora de vestirse, y para ir al trabajo también, pero claro está que no podemos usar el mismo tipo de prendas para salir que para ir a trabajar. En el ámbito laboral debemos ir vestidas de manera que se dé una buena imagen a la empresa, y a la vez, que nos sintamos cómodas. No podemos estar en un puesto de trabajo con prendas demasiado cortas o con demasiado escote, ya que aparte de no ser las más recomendables para ir a trabajar, nos generan incomodidad.

Y además, para aquellas cuya profesión es de cara al público, cuanta más discreción mejor. Se puede ir elegante pero sin necesidad de tener que llamar mucho la atención. Puede ser una vía de distracción hacia los clientes, por tanto, decir adiós a la ropa llamativa debe ser el pilar fundamental en este tipo de profesiones.

Si abres tu armario y no encuentras nada adecuado para ir a trabajar, no entres en pánico. Con estas claves, tendrás la solución para cada uno de tus estilismos, y a la vez irás guapa y cómoda.

Cinco claves de moda con las que triunfar en el trabajo

1. Pensar detenidamente cuál es tu lugar de trabajo. La vestimenta dependerá del lugar donde trabajes. No es lo mismo trabajar en un bufete de abogados que en una oficina más informal, y en la forma de vestir esto se verá bien reflejado.

2. Evitar prendas demasiado arriesgadas o llamativas. Como hemos comentado anteriormente, aunque tu puesto de trabajo conste de un ambiente más informal, no todo vale. Hay que aportar un mínimo de imagen a la empresa en cuestión.

3. Apostar por ropa cómoda. Si se trata de un puesto de trabajo donde tenemos que estar muchas horas, cuanto más cómoda mejor. Ir con ropa demasiado apretada o corta, o con zapatos con mucho tacón e incómodos, es de las peores decisiones.

4. Tu estilo bien reflejado. No debemos dar una imagen diferente a lo que nuestro propio estilo dice. Es fundamental ir bien vestida, pero sin cambiar nada nuestro estilo.

5. El clima en el que nos encontramos. No es para nada igual vestirse en verano que en invierno, y si se da el caso de que en nuestra oficina hace demasiado frío por las condiciones climáticas o por el aire acondicionado, deberemos optar por las prendas adecuadas para no sufrir consecuencias.

