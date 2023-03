Por si aún no lo conoces, te presentamos el futuro de la inteligencia artificial. ChatGPT es un sistema de chat capaz de responder a cualquier cosa que le pidas. Este programa está entrenado para mantener conversaciones y para responder preguntas a partir de los contenidos que ya existen en Internet, pero profundizando más que un buscador.

Parece que la IA lo sabe todo, pero, ¿podrá salvarnos de un apuro en esos días en los que no tenemos nada que ponernos? Le hemos pedido a ChatGPT que nos haga un look de mujer para la oficina y el resultado, lejos de lo que imaginábamos, sí que podría servir de inspiración para un día de trabajo en el que te falle la imaginación o estés poco creativa.

El chat de inteligencia artificial define este look como "elegante, versátil y cómodo para llevarlo en la oficina". Además, si estás buscando un estilismo para triunfar en un día de trabajo, ChatGPT te recomienda "adaptarlo a tu estilo personal y a las políticas de vestimenta de tu empresa". Veamos qué prendas recomienda la inteligencia artificial.

El look perfecto de trabajo según la IA

En primer lugar, y como base de nuestro look, el chat nos recomienda comenzar con una camisa blanca de manga larga. Define esta prenda como "clásica y versátil", además de que "es adecuada para cualquier entorno de oficina". Puedes optar por una camisa de algodón o de seda, buscando el diseño que más se adapte a tu cuerpo y tus gustos.

Para la parte de abajo, el chat no se arriesga demasiado. La inteligencia artificial nos recomienda unos pantalones negros de vestir, una opción "elegante y profesional". Puedes elegir un corte recto, más formal, o uno ligeramente ajustado para un look moderno, como prefieras.

La combinación de traje negro y camisa blanca nunca falla Getty Images

Y, por supuesto, la combinación más clásica para este look es una blazer negra a conjunto. ChatGPT nos recomienda una americana a juego con los pantalones porque "una prenda versátil que puede dar un toque formal a cualquier look". Puedes llevarla sobre la camisa blanca para un toque extra de estilo y aprovecharla también, en otras ocasiones.

Los accesorios ideales para la oficina

Los accesorios son los reyes de cualquier look y la forma más sencilla de añadir personalidad a un atuendo tan básico como el que propone este chat. En primer lugar, nos recomienda incluir unos zapatos de tacón bajo, una opción cómoda y elegante para la oficina. "Puedes optar por unos zapatos negros o marrones con un tacón bajo y cuadrado para mayor estabilidad", recomienda la herramienta.

Y, para llevar todos los tuppers, ordenador y demás dispositivos hasta nuestro lugar de trabajo, ChatGPT nos recomienda hacernos con un bolso estructurado. "Puedes optar por un bolso negro o marrón de cuero, o incluso un bolso de mano para un look más formal", comenta la IA.

El broche final del look lo darán unas joyas simples y elegantes, que den "un toque de sofisticación a tu look". Para adornar tu look de oficina sin extravagancias puedes optar por unos pendientes pequeños y discretos, como unos aros dorados o plateados o unos pendientes de perla, un reloj clásico o una pulsera fina de cadena también son buenas opciones.

