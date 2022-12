En lo que a moda se refiere, no hay nada escrito. ¿O sí? A pesar de que abogamos por la libertad total a la hora de combinar prendas, no podemos evitar que, cuando abrimos el armario, nos vengan a la mente frases estilísticas que hemos oído hasta la saciedad. Y es que, hasta que no vimos que mezclar rosa y rojo sí era un acierto ni nos habíamos planteado que podíamos lucir prendas de esos colores en el mismo look. Lo mismo ocurre con el oro y la plata, dos, en principio, enemigos para un mismo conjunto. Sin embargo, las tendencias hay vuelto a quitarnos la razón y a confirmar que no hay combinación errónea, si no mal planteada.

La ropa, sobre todo ahora que la Nochevieja se acerca, es el mejor ejemplo para demostrar que el oro y la plata nunca han estado reñidos, sino que, incluso, ¡potencian sus brillos cuando se combinan! Aunque, quizá, eso se deba a las cientos de lentejuelas que recubren esta apuesta de Bershka mini y con escote corazón que ya deberíamos tener si queremos triunfar en cualquiera de las cenas de Navidad que tenemos marcadas en el calendario. Hay que destacar que ambos metales combinan a la perfección en esta apuesta porque están sobre tejido de terciopelo burdeos que ayuda a amalgamar esta apuesta tan sexy y apropiada para los eventos que se nos vienen encima.

Las lentejuelas en dos colores es el punto fuerte de este vestido. Imágenes cortesía de Bershka

En las joyas, combinar ambos metales, aunque hace algunos años pudiera parecer un desafortunado atrevimiento, hoy es todo un acierto, más aún con la tendencia al layering que hay en joyería y bisutería. La superposición de capas o, lo que es lo mismo, lucir varios collares o pulseras a la vez, nos da la oportunidad de mezclar (¡y conseguir el aplauso!) el oro y la plata. ¿Cómo ejemplo? La gargantilla dorada con estrellas de Duran Exquse y la plateada de Tous, dos artículos que, combinados... ¡nos han conquistado!

La superposición de collares funciona muy bien cuando son de tonos diferentes. Imágenes cortesía de El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Bershka y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.