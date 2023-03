El vestido de Barbie de Chiara Ferragni que ha desatado debate en redes: "¿Solo a mí me parece un trapo sintético de un puesto barato?"

Todo lo que dice o hace genera expectación, desde sus reivindicaciones feministas en San Remo hasta sus looks más atrevidos, siempre con un punto rompedor que da mucho que hablar entre sus seguidores. Chiara Ferragni fue pionera en el mundo de los blogs y es, sin lugar a dudas, una de las prescriptoras de estilo más seguidas y aclamadas en el mundo de las redes.

En medio de una época de polémicas por los rumores sobre sus posibles problemas de pareja, la empresaria italiana sigue con sus compromisos laborales habituales. Ferragni es una amante del mundo de la moda y lo ha confirmado asistencia a los desfiles de la Semana de la Moda de Milán y de París. Desde la capital francesa, Chiara ha compartido con sus más de 28 millones de seguidores una de las piezas de la nueva colección de su firma, un vestido rosa estilo Barbie que ha dado mucho que hablar.

El vestido ha encantado a algunos de sus seguidores, y algunas de sus compañeras y amigas como Aimee Song o Veronica Ferraro y su hermana Valentina Ferragni han llenado de alabanzas sus comentarios. Sin embargo, el look no ha terminado de convencer a algunos de sus seguidores, que han criticado especialmente el vestido rosa elegido por la 'influencer'. Algunos han criticado la combinación de colores vivos por la que resalta su look: "¿Pero qué es? ¿Un vestido de carnaval...? No sé cómo te pones ciertas cosas" comentaba uno de sus seguidores.

Otros comentarios hablaban sobre la calidad del vestido y el tejido con el que se ha fabricado: "¿Solo a mí me parece un trapo sintético de un puesto barato?", comentaba una de las usuarias. Mientras, otros alargaban la crítica a todas las prendas de la marca de la italiana: "Sobre todo, lo que llama la atención de sus prendas son los materiales sintéticos que utiliza. De esos que echan chispas si pasas junto a ellos", opinaba uno de sus seguidores.

La marca de Chiara Ferragni

El vestido rosa que Chiara ha mostrado en su última publicación de Instagram forma parte de la nueva colección de Chiara Ferragni Brand, la firma de moda de la propia influencer, y tiene un precio de 780 euros.

La marca Chiara Ferragni se lanzó en 2013 como una marca de zapatos inspirada en el mundo pop, a partir de las ideas de la propia Chiara Ferragni, musa, directora creativa y CEO de la marca. La marca evolucionó hacia un negocio de moda que ofrece, además de zapatos, prendas de moda de mujer, de niño y accesorios, además del merchandising con el logo o el nombre de la 'influencer'.

El vestido de la marca de la 'influencer' Chiara Ferragni Brand

Este vestido largo de color fucsia tiene un tejido de punto con pedrería, y cuenta con un escote recto con pluma y una amplia abertura lateral. En cuanto a la composición, está fabricado en un 65% por viscosa y un 35% de poliamida.

Además de esta prenda, la nueva colección cuenta con otras cinco prendas con diseño parecido: en total seis piezas con colores rosas, amarillos y verdes que van desde las minifaldas (448 €) hasta los tops con tirantes cruzados (240 €) o vestidos mini (564 €).

El precio de la prenda también ha sido objeto de crítica, pues muchos de los seguidores de Chiara lo han considerado excesivo: "Me encanta ese vestido, pero Chiara, por favor, piensa en nosotros los más pobres también... ¡¿780€ de vestido?! Tengo que sacar un préstamo bancario para comprarlo..." comentaba una de sus seguidoras.

