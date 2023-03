Cuánto cuesta el extravagante bolso en forma de rosa que llevó Antonella Roccuzzo en los premios The Best

La gala de The Best, que tuvo lugar en París el pasado lunes, fue muy especial, sobre todo para Alexia Putellas y Leo Messi, que fueron galardonados por la FIFA como mejores jugadores de 2022.

En cuestión de estilo, la futbolista del FC Barcelona se convirtió en una de las verdaderas protagonistas por el look escogido, ya que se atrevió a enfundarse en un vestido de novia de una firma española con el que, sin duda, iba guapísima. Pero Putellas no fue la única que llamó la atención por su estilismo... Si no que Antonella Roccuzzo, que acompañó a su pareja Leo Messi al evento, también desprendió elegancia en el 'photocall'.

La argentina de 35 años lució un 'total look' negro formado por un jersey de cuello alto ajustado y una falda con abertura en la pierna. Este estilismo lo completó con unas sandalias de tacón con plataforma XL y con un bolso rojo de lo más llamativo.

Con forma de rosa roja y con asa corta, este accesorio pertenece a la nueva colección de Dolce & Gabbana y sorprende no solo por su diseño, sino por su precio.

Messi y Antonella en la gala de los premios The Best. EFE

Se trata de un bolso que bajo el nombre de 'Dolce Box' lo encontramos en la web de la firma italiana. Es una creación totalmente artesana y realizado en forma rígida en resina, además de estar pintado a mano. Vamos, como si de un elemento decorativo se tratara.

El bolso cuenta con un asa superior para poder llevarlo, así como con una correa extraíble. Está disponible en cuatro colores (rojo, rosa, blanco y negro) y lo que realmente llama la atención además es su precio, ya que cuesta un total de 4.950 euros.

Dolce Box de Dolce & Gabbana Cortesía

Antonella lo combinó a la perfección al pintar sus labios de rojo. Asimismo, para dar protagonismo a su look y a su maquillaje, recogió su melena en una coleta baja ondulada.

