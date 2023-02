Cristina Pedroche acaba de llegar a Madrid de unas vacaciones en Dubái junto a Dabiz Muñoz. La pareja ha compartido durante los últimos días diferentes fotografías juntos en los Emiratos Árabes donde, por supuesto, han sacado tiempo para disfrutar de la playa. Es por ello que la colaboradora de Zapeando ha vuelto a posar en bikini, luciendo uno de sus favoritos que estrenó el pasado verano 2022 y que pertenece a la firma de la modelo e 'influencer' Jessica Goicoechea.

"Ya de vuelta en Madrid con más ganas que nunca. Mañana empiezo un nuevo proyecto profesional y no puedo estar más ilusionada. Sé que es lo que mi carrera necesitaba y voy a darlo todo. Ojalá nos acompañéis en este nuevo viaje", es el texto con el que Pedroche ha acompañado estas imágenes en bikini donde, por fin, ha vuelto a presumir de tripita de embarazada a pesar de las críticas que lleva sufriendo desde la primera vez que lo hizo, en las Campanadas de Antena 3.

Además, al texto de este post, Cristina ha añadido: "Subo este texto con estas fotos porque también dentro de mí está creciendo mi mayor proyecto personal", refiriéndose al hijo que espera junto a Dabiz Muñoz. En la fotografía vemos a Pedroche posando en la costa de Dubái y presumiendo de figura de manera sexy y segura, tal y como nos tiene acostumbradas.

La madrileña lleva puesto un bikini de diseño mini de Goi, la marca de Goicoechea. El diseño está hecho con piezas de telas diminutas y cuenta con un estampado en tonos marrones y formas onduladas. Pertenece a la colección limitada del pasado verano de Goi, y se trata del modelo Yasu.

Este diseño cuenta con una parte inferior de estilo tanga con cortina ajustable, así como un top en forma de triángulo. En su momento lo encontrábamos disponible en la tienda online de la firma por 39 € cada pieza. Sin embargo, ahora que estamos en plena campaña de rebajas, hemos dados con este 'minibikini' a un precio de solo 19 €, el top, y por el mismo dinero, la braguita. ¿Y lo mejor? Todavía tiene 'stock' en todas las tallas, desde la XS a la XL.

Jessica Goicoechea con el modelo Yosu Goi

Este posado de Pedroche presumiendo de tripita de embarazada en bikini ha sorprendido en redes sociales, pues fue por esta misma vía donde Cristina reconoció que le estaba costando subir cosas sobre el "proceso personal tan grande" que está viviendo porque le da "miedo", literalmente.

Esta confesión la hizo hace menos de una semana en Instagram, donde subió un 'selfie' en el espejo. En la publicación añadía: "Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios". ¿Seguiremos viendo más fotografías de esta etapa tan bonita de Pedroche? Esperemos que sí.

Cristina Pedroche muestra el estado de su embarazo en Instagram. @cristipedroche / INSTAGRAM

GALERÍA | Los looks de Campanadas de Cristina Pedroche

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.