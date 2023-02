Una 'influencer' enfurece a sus seguidores al cortar un mono de Prada: "Me dolió cada segundo de este vídeo"

En todos los desfiles los diseñadores suelen enviar algunas de las prendas de sus colecciones a sus invitados del 'front-row', formando parte del 'show' y la experiencia de la presentación. Es por eso que podemos ver a 'influencers' posando justo antes del desfile con algunos de los conjuntos que van a presentarse.

Sin embargo, que a los invitados les dé por crear sus propios looks con la ropa que les envían es algo nuevo. Madeleine White es una 'tiktoker' de moda muy querida en la plataforma y con sus más de 4 millones de seguidores, Prada decidió invitarla a la presentación de su colección otoño-invierno 23/24. Para el desfile, en lugar de esperar al envío, la joven compró un mono utilitario que la firma sacó la temporada pasada. No obstante, el estilismo no terminó de convencer a la 'influencer', por lo que decidió hacerlo más "a su estilo".

En un vídeo bastante inocente, la chica, armada con unas tijeras, comenzó a personalizar la prenda, pasando de un mono gris que no terminaba de ajustarse a su cuerpo a un conjunto de chaqueta y falda que nos recuerda un poco a las últimas colecciones de Miu Miu.

Después de hacer alarde de un manejo excepcional de las tijeras, White completó el look con un cinturón de Prada y un sujetador con destellos de la firma debajo de la ahora camisa. Como ella misma dijo, "no desperdiciamos nada en esta casa", por lo que utilizó lo que había cortado de la parte de abajo como unos calentadores improvisados y añadió un cinturón de la marca para darle algo de gracia a la falda que acababa de crear.

El resultado fue un look original y, sobre todo, único, que captó la atención de los fotógrafos que estaban acampados en el 'front-row' para capturar los mejores estilismos de famosas como Chiara Ferragni, Charlie D'Amelio, Emma Roberts o Sienna Miller.

Madeleine White en el desfile de Prada FW23 Claudio Lavenia/Getty Images

Cuando Madeleine publicó el vídeo en TikTok, en seguida los usuarios montaron en cólera por profanar una prenda de Prada. El clip ya ha sido visto más de 3 millones de veces y podemos encontrar en él hasta 890 comentarios al respecto. Entre las opiniones vertidas, están "Me dolió cada segundo de este video", "Vas a Prada, no a Miu Miu", "Esto es un sacrilegio" y "La diseñadora no volverá a invitarte nunca".

Lejos de estar enfadada con la tiktoker, Miuccia Prada no solo admiraría el trabajo de Madeleine, sino que la animaría a seguir haciendo suyos los diseños de la firma. La diseñadora es conocida por personalizar su propia ropa y por cortar faldas o pantalones con tijeras justo en el último minuto, por lo tanto, y pese a la opinión de algunas personas, lo más seguro es que volvamos a ver a White sentada en la primera fila de los desfiles de Prada.

