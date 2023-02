Chiara Ferragni se apunta a la tendencia 'no pants' y va en bragas a un desfile

Una de esas microtendencias que parecen alocadas pero que arrasan entre las 'celebrities' este 2023 es la de no llevar pantalones (ni faldas, ni ninguna parte de abajo). Con el nombre de 'no pants' surge esta idea estilística, una tendencia que consiste en ir en ropa interior por la calle, en braguitas, con un body, con unos pantalones diminutos o incluso en calzoncillos.

La tendencia, que no gusta a todo el mundo, comenzó a observarse en el 'street style' de 'celebs' como Bella Hadid o Hailey Bieber, pero poco a poco ha ido ganando terreno. La moda 'no pants' ha traspasado fronteras y ha llegado incluso a ambientes tan formales como una alfombra roja. Ahora, la 'influencer' italiana Chiara Ferragni la ha llevado hasta un desfile de las grandes casas de moda, concretamente a la pasarela de Gucci en la Semana de la Moda de Milán.

Lo que en un principio podría parecer un traje de chaqueta de Gucci bastante tradicional, era en realidad toda una apuesta arriesgada. La 'influencer' combinó una americana gris holgada sobre una camisa azul claro con una sencilla corbata negra. Pero la sorpresa estaba en la parte de abajo de su look. Sus pantalones de traje, del mismo color que la americana, comenzaban a mitad de su muslo, dejando a la vista unas bragas de encaje con el logo de Gucci.

Por supuesto, el look de Ferragani ha recibido opiniones polémicas en las redes, en un momento en el que la 'influencer' se encuentra en pleno foco mediático por los rumores sobre una ruptura con su pareja. Aunque el conjunto ha encantado a algunos de sus seguidores, otros se han echado las manos a la cabeza con la idea de incluir la tendencia 'no pants' en el mundo de la moda. "Lo siento pero esto no es elegante" comentaba una de sus seguidoras, mientras otros se preguntaban: "¿Quién se viste así para salir?".

La tendencia 'no pants' en todas sus versiones

Parece que la tendencia 'no pants' es una de las favoritas de la 'influencer' italiana, que ha repetido este concepto en varios de los looks que ha elegido para la gran semana de la moda italiana. Poco después de publicar este traje de sastre mostrando su ropa interior, Chiara ha compartido otros dos looks, muy diferentes, pero que tienen este 'trend' tan polémico en común.

Uno de ellos es un conjunto de punto con un estampado muy original de peras blancas sobre un fondo rojo. Las prendas que componen el estilismo son un top, un cárdigan y unos pantalones diminutos, casi con forma de braga o 'culotte'. Además, Chiara llevó unas medias negras de cristal y unos tacones negros. Este fue el look elegido para acudir al desfile de Benetton.

Su último look para la semana de la moda, concretamente para el desfile en Milán de la firma Giuseppe Zanotti, fue un conjunto 'total black' que mezclaba lo rockero con lo sensual.

El look estaba compuesto por una camiseta básica de cuello alto, una 'bomber' de cuero ancha, unos mini-pantalones y unos 'stiletto'. Por supuesto, no faltan las medias negras de cristal, una prenda que se ha convertido en un imprescindible para los looks 'no pants' de las famosas e 'influencers' más a la moda.

