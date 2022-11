5 looks de fiesta que también valen para ir a la oficina con estilo

Se están acercando las fiestas y eso, si trabajas en oficina, solo puede significar una cosa: la cena de Navidad. Muy queridas por unos y evitadas por otros, este acontecimiento de la empresa es un evento que nadie se puede perder si quiere enterarse de los cotilleos más jugosos sin necesidad de acercarse a la máquina de café.

Una de las grandes incógnitas, si te gusta el mundo de la moda, es saber qué ponernos exactamente, ya que muchas veces, esas cenas suelen ser justo después de acabar nuestra jornada laboral o con el tiempo justo para asearnos un poco y si tenemos que elegir entre cambiarnos el look por completo o adaptar nuestro maquillaje, acabamos optando por lo segundo.

Al final parece que tenemos dos opciones: ir demasiado elegantes o "festivas" al trabajo o ir demasiado serias a la cena de después. No obstante, desde Mujer.es te proponemos otra alternativa: looks de fiesta que también valen para ir a la oficina con estilo. De esta forma, podremos estar en estos dos ambientes siempre perfectas.

Haciendo nuestras pesquisas, hemos dado con 5 'outfits' todoterreno que vas a querer llevar a todas partes y que no puedes perderte para darlo todo estas navidades.

1. Vestido 'blazer'

Vestido 'blazer' de doble botonadura de H&M Cortesía

Desde que llegaron a nuestras vidas, los vestidos 'blazer' se han vuelto un imprescindible para cualquier ocasión, incluidas fiestas y looks para ir al trabajo. Casi siempre los encontramos en negro o blanco, pero este rosa de H&M nos ha robado el corazón. Con un diseño mini y entallado muy favorecedor, sin duda serás el centro de todas las miradas. PVP: 34,99 € (ref: 1097021005).

2. Falda 'animal print'

Look con falda midi 'animal print' de Zara Cortesía

No debemos subestimar el poder de una falda 'animal print', sobre todo cuando tiene uno de los diseños más atrevidos hasta la fecha. Zara nos propone un look con este estampado en rojo y negro, pliegues, volante delantero y abertura frontal la mar de sexy, aunque totalmente apropiada. En la firma la conjuntan con un jersey 'cropped' negro y unas botas cowboy a tono, dejando un look para arrasar en cualquier ámbito. PVP: 25,95 € (ref: 9878/154).

3. Vestido corto con estructura

Vestido corto con hombreras de Mango Cortesía

Inspirándonos en el Power Suit de los años 80, un vestido estructurado es una de las mejores opciones que podemos de tener para un look de oficina y 'after work', sobre todo en su formato mini. Mango nos sugiere una de sus piezas con cuello redondo, hombreras y una pequeña abertura en la falda, todo en un total look negro con accesorios plateados que hacen destacar aún más el 'outfit'. PVP: 29,99 € (ref: 47031298-XISCA-LM).

4. Americana de lentejuelas y pantalones de cuero

Americana plateada de lentejuelas de Extro & Vert Tall Cortesía

¿Un look atrevido para la oficina? Sí, es posible si sabes cómo. Como siempre, el equilibrio es la parte fundamental para armar cualquier 'outfit', como ocurre con este que te proponemos. Se trata de una americana 'oversize' de lentejuelas plateadas combinado con unos pantalones de cuero de tiro alto. Un estilismo osado solo apto para una personalidad fuerte y también ideal para la cena de navidad. Podemos encontrar el 'blazer' en Asos por 75,99 € (ref: 119353987).

5. Pantalones de terciopelo

Pantalón 'Airam' en color petróleo de Valentina Cortesía

El terciopelo es un tejido que siempre asociamos a las fiestas de Navidad, pero también puede ser un aliado para nuestros looks del día a día y hacernos ver más estilosas. Una buena opción, además de los 'total looks', es optar por los contrastes, como proponen desde Valentina con sus pantalones Airam en azul petróleo. Sigue el ejemplo de Zendaya en la gala TIME 100 2022 y combínalos con un cuerpo negro y una americana a tono. En cuanto a los accesorios, experimenta con el color, como unos zapatos dorados o un bolso verde. PVP: 27,99 €.

