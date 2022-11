El abrigo rojo pasión de la reina Letizia que es capaz de convertir un look aburrido en el más 'chic' del lugar

No hay nadie que adore tanto el color rojo como Letizia. La reina es una de las mujeres que más hemos visto recurrir a este color en su día a día y la hemos vuelto a pillar llevándolo para el acto de inauguración de la "X Cumbre de Mujeres Juristas".

Esta mañana, Letizia a madrugado para presentarse en el Palacio de Cibeles para presidir esta cumbre organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid a través de su Comisión Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión. Esta décima edición -que se desarrollará bajo el lema "Normalizar la Igualdad, un esfuerzo compartido"– persigue concienciar sobre la importancia de la participación de toda la sociedad y de las instituciones en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Como en todas estas ocasiones tan importantes, la reina busca llevar un elemento simbólico en su look y que mejor que llevar su color favorito, cuyo significado es la fuerza, la pasión y, sobre todo, el poder. Para ello ha escogido uno de nuestros abrigos favoritos de su armario que no suele llevar mucho, pero que cuando lo hace, triunfa.

La reina Letizia con el abrigo rojo de Hugo Boss GTRES

Este abrigo rojo tipo albornoz y hecho en lana es obra de la firma Hugo Boss, una de sus firmas fetiche que cuando estrenó en el 2015 costaba 1.300 euros. El cuello esmoquin de gran tamaño y la cintura con cinturón ofrecen un estilo elegante sin esfuerzo, capaz de elevar cualquier look.

Es tan favorecedor y único, que este diseño ha enamorado a muchísimas mujeres y lo hemos visto incluso en series de televisión, como a Olivia Pope en la quinta temporada de Scandal, combinándolo con un 'total look' negro.

Una de las grandes particularidades de este abrigo, es que es capaz de convertir un look aburrido y sin gracia en el más chic del lugar, atrayendo todas las miradas. Es por esto mismo que Letizia no ha querido arriesgar y lo ha acompañado con unos pantalones anchos de cuadros príncipe de gales y una camiseta de cuero, un tejido al que también está recurriendo muncho últimamente. Para terminar el look, ha escogido unos salones con puntera afilada y tacones imposibles con un romántico lacito como adorno.

Este ha sido el comienzo de una semana bastante movidita para la reina, que tendrá que presidir junto a Felipe VI el acto de entrega de la XXXIX edición del Premio de Periodismo "Francisco Cerecedo", la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021 y la audiencia a una representación de la Asociación Activoz, las dos últimas en Tenerife.

