Como cada temporada, nos encantaría que en nuestro armario hubiera, al menos, una prenda de cada una de las tendencias de este otoño-invierno. Algo rosa, el color indiscutible de la temporada, una prenda de cuero y alguna capa son los must de este año a los que no podemos resistirnos. Pero, seamos prácticas (¡y sinceras!): no siempre podemos tener el vestidor que nos gustaría. Claro que, suplir esta falta de prendas trendy es sencillo... ¡si sabemos cómo! Apostar por prendas versátiles y por básicos de fondo de armario es la mejor opción.

Estas inversiones garantizan que, gracias a su durabilidad y a su atemporalidad, podemos usarlas cada año y, por tanto, no caeremos en la tentación de intentar renovar nuestro armario al 100% cada temporada. ¿Lo mejor de todo? Si reducimos este gasto, siempre podremos permitirnos un capricho. ¿Qué te parece apostar, esta vez, por algunas de las prendas que María Escoté ha diseñado para Desigual? ¿O quizás prefieres apostar por complementos para tus looks? Hemos buscado para ti cinco prendas básicas (algunas de ellas tendencia de este año), en las que sí merece la pena invertir.

Cinco 'must' del armario 2022-2023

El año de la piel (¡sintética!). Raro es que no tengas en tu armario alguna prenda imitando el cuero negro, pues no hay escaparate a lo largo y ancho de España que se haya librado de lucir esta tendencia que nos acompañará hasta el comienzo de la primavera (¡y el otoño que viene!). Nosotras, no obstante, tenemos debilidad por las americanas oversize, como esta de Bershka, ideal para combinar con falda, vestido o pantalón.

Esta americana nos ha enamorado. 20deCompras/ Imágenes cortesía de Bershka

La camisa blanca, con detalles renovados. No hay buen armario que se precie que no incluya esta prenda, de corte ejecutivo a fluido, para hacer posibles las mil y una combinaciones. No te compliques la vida: elige una básica, recta, amplia, cómoda y preciosa, como esta propuesta de Cortefiel.

Esta camisa blanca está elaborada con algodón. 20deCompras/ Imágenes cortesía de Cortefield

El bolso, siempre mini y del color de la temporada. Nadie creía que el barbicore pudiera tener tanto recorrido, pero no hay prenda que luzca la tendencia que no nos enamore. ¿Alguien más pidiéndole a los Reyes Magos esta propuesta flúor y mini de Tous?

Este bolso estilo 'barbicore' es perfecto para la temporada. 20deCompras/ Imágenes cortesía de El Corte Inglés

Las botas, este año, de caña alta. En las colecciones de calzado de todas las temporadas de otoño-invierno, siempre solemos encontrar algún par de botas de caña alta, por lo que añadirlas a nuestro armario es todo un acierto. ¿Un básico? De tipo engomado, con suela track y disponibles tanto en color verde, como en blanco, un tono que se ha impuesto en el calzado de esta temporada, por si, además de versátil, queremos añadir un artículo trendy.

Estas botas están disponibles en dos colores. 20deCompras/ Imágenes cortesía de Ulanka

Un abrigo... ¡calentito y acolchado! Indispensable en esta época del año, invertir en un abrigo de calidad nos garantiza unos cuantos años de protección contra el frío. ¿Los que nunca pasan de moda? Los acolchados, como el de Noisy Way que nos ha conquistado por su color.

Un color precioso para la temporada invernal. 20deCompras / Imágenes cortesía de Springfield

