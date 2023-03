"Sólo las mujeres sin clase llevan el pelo largo más allá de los 40 años". Como os podéis imaginar, y no sólo por el entrecomillado, la frasecita de marras no es mía. A mis 42 soy una orgullosa propietaria de una preciosa melenita rosa. La sentencia es de la diseñadora Carolina Herrera hace un par de años. Ahí es nada. Generalizaciones de este tipo me parecen absolutamente desacertadas pero me llevan a una nueva reflexión. ¿Hay prendas para cada edad? O mejor dicho: ¿Hay edad para cada prenda?

Analicemos un caso. Jennifer Aniston, esta semana, presentando película, con más de medio siglo sobre sus piernas (¡y qué piernas!), lucía tipazo con una minifalda de infarto y unos taconazos. Muchas me podréis decir ahora que claro, sus 54 no son normales. Pero ese es otro cantar. ¿Hubiese estado más mona con unos centímetros de más? ¿Más correcta? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que ella estaba en un ambiente festivo y distendido. Situaciones que permiten que nos 'divirtamos' con la ropa. Probablemente si una señora se presenta con una falda de pocos centímetros a la oficina, para empezar no estará cómoda. Ni física ni psicológicamente. De seguro ella será la única (y aunque no os lo creáis, en ciertos ambientes a nadie le gusta destacar). Y eso no tiene nada que ver ni con la edad ni con la talla, sino más bien con la situación. Lo mismo que una persona con un vestidazo de fiesta estaría ridícula (o al menos sería el centro de atención) haciendo la compra en un supermercado a mediodía. Aquí la edad vuelve a no tener nada que ver.

Pero… ¿Qué pasa cuando vemos a una señora de 70 con unas zapas neón? O a un jubilado con unos vaqueros pitillo al modo indie. A muchos les resultará ridículo, a otros original y a la mayoría, cuanto menos, curioso. Pero creo que una vez más lo importante vuelve a ser el contexto y sobre todo el estilo personal. Si esa señora lleva toda su vida navegando por los colores más extremos de la paleta, la evolución natural es que lo siga haciendo. Ella estará cómoda, sabrá defenderlo y no le importará que la miren dos veces por la calle porque es algo que le ha pasado toda la vida. Si por el contrario, su paleta siempre ha sido neutra y su nieta consigue convencerla de que sería mucho más 'cool' atreviéndose más, pues lo más seguro es que piense que está rara y que no sólo es que la miren, sino que la critican a cada paso que da (aunque sólo sea en su cabeza). Por eso sigo pensando que la base fundamental de un look apropiado reside en que tú lleves la ropa y no al revés.

La seguridad que transmite alguien que se mira al espejo y se ve bien no la otorga ningún largo de falda en concreto. Lo que sí es cierto, y esto es algo que se obtiene a base de mucha prueba y error (y por tanto con el paso de los años), es que cada vez nos conocemos más. Sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y cuales aquellos que nos hacen brillar. Y sí, amigas, las rodillas se arrugan y se vuelven más feas con los años. Por eso nos solemos sentir más seguras con un largo midi. Los brazos sufren mucho con la gravedad y bueno, pues quizá aparcamos los tirantes en determinados momentos. El pelo se estropea con el tinte, el secador y los años por lo cual muchas veces cortarlo es lo que nos hace sentir más cómodas.

Ya sabéis que he hecho siempre de una de las frases estrella de Picasso mi leitmotiv estético: "Para romper las normas, primero hay que conocerlas". Es decir, que puede ser que sí. Algunas prendas están pensadas y diseñadas para las más jóvenes y de eso tenemos que ser conscientes. Pero pueden adaptarse, convertirse o combinarse para ser usadas independientemente de cada cual. Y sí, puede ser que una senior con unos taconazos de 12 centímetros contoneándose con un escote no sea lo más 'correcto'' o 'habitual'. Pero… ¿Qué más da?

