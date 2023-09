El look de Aitana para pasar desapercibida por Madrid

Hace menos de una semana que salió Alpha, el nuevo álbum de Aitana, pero ya varias de sus canciones se han colado en el top más escuchado de España en Spotify, encabezando las listas junto a artistas como Rosalía y Bad Gyal. La cantante está viviendo uno de sus mejores momentos mientras recibe el cariño y apoyo de todos sus fans, que no paran de escuchar el disco.

Con una gira a punto de empezar, la catalana da comienzo a una nueva era, donde la música y la moda van muy de la mano. Para los próximos conciertos de Alpha Tour cuenta incluso con un 'dress code' que cambia según la ciudad y del que ya dio algunos ejemplos en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, ahí no se queda todo, ya que para marcar el inicio de esta nueva etapa se atrevió a experimentar con su icónico flequillo y optar por un desfilado mucho más corto, con el que bromeaba en La Resistencia. Aitana comentaba a Broncano que ahora la gente piensa que se ha hecho un retoque porque se la ve diferente, aunque lo único que ha ocurrido es que por fin le podemos ver las cejas.

En estos días previos al inicio de la gira, la cantante está aprovechando para descansar y relajarse un poco en la capital, paseando por los lugares más emblemáticos de Madrid. Al ser una persona tan reconocida, un 'look de incógnito' (al estilo de Leonardo DiCaprio) es imprescindible, pero parece ser que ni con esas se ha librado de ser parada por la calle.

Aitana salió a tomar el aire por los alrededores del Palacio Real llevando una gorra negra (una de las próximas tendencias que van a ser todo un 'boom' en primavera), 'crop top' blanco muy ajustado de Heron Preston, pantalones de traje de tiro alto y, aunque no se podían ver en las fotos que subió al feed de Instagram, unas deportivas blancas que combinó con un bolso 'baguette' oscuro.

'Model off duty', el look más favorecedor

Este tipo de estilismo se le conoce como 'model off duty' (estilo de modelo fuera de servicio), término utilizado en la industria de la moda para describir el look casual y relajado que suelen adoptar las modelos cuando no están trabajando en una sesión de fotos o desfile. Este se centra en la comodidad y la simplicidad, pero a menudo resulta muy chic y elegante. Bella y Gigi Hadid son las grandes musas de esta estética junto a Emily Ratajkowski.

Bella Hadid con un look 'model off dutty' Getty Images

El estilo de 'modelo fuera de servicio' refleja la habilidad que tienen al combinar prendas básicas con otras elegantes, creando un estilo completamente favorecedor para todo el mundo. Entre los elementos más característicos de esta estética en cuanto a moda encontramos los pantalones de traje, deportivas, 'crop top' básicos, gafas de sol negras, joyería dorada sencilla, vaqueros rectos y bolsos grandes y prácticos.

Por otro lado, en la belleza destaca el 'clean look', con una buena rutina de 'skin care' que deja la piel jugosa, cejas laminadas, corrector, delineador de labios y gloss y, por supuesto, el moño pulido viral.

El objetivo es lograr un aspecto relajado e informal pero a la vez sofisticado, sin esfuerzo pero con estilo. Esta estética se ha convertido en la inspiración de 'influencers' como Sofia Richie o Matilda Djerf, que han obsesionado a la generación Z con sus looks, consiguiendo que sea una de las grandes tendencias de la temporada.

