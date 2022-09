5 looks de estilo 'working' para volver a la oficina con más estilo que nunca

Aunque tengamos aún la mente en la arena, las olas y los chiringuitos, la hora de volver a la oficina se va acercando. Pero junto con la rutina también comienzan los nuevos proyectos, las nuevas ilusiones y las oportunidades de jugar con la moda para encontrar nuestros looks del día a día. Te proponemos algunos looks de oficina elegantes, básicos, sencillos de combinar y de repetir.

Traje 'oversize'

Los total look de trajes de chaqueta son versátiles y una apuesta segura para ir a trabajar en los meses de otoño. Los puedes combinar de muchas formas diferentes, y darles un toque más formal o informal dependiendo de lo que prefieras ese día. Si permiten llevar 'sneakers' en tu oficina, apuesta por unas deportivas llamativas y así compensas la seriedad del traje de sastre. Otra idea, si quieres salirte del look de trabajo tradicional, es usar un traje 'oversize'.

'Street-style' de Nueva York Vincenzo Grillo (Imaxtree)

Blazer con vaqueros

¿Te sientes cómoda con pantalones vaqueros para ir a trabajar? ¡Perfecto! No renuncies a ellos y potencia su estilo con otro tipo de prendas, como una americana, que le darán el toque más formal al look. Con una camiseta básica debajo será más que suficiente, no hará falta que le des más vueltas. Los jeans pueden ser pitillo o de pata ancha, pero preferiblemente que sean de un color denim oscuro.

'Street-style' de Helsinki IMAXTREE

Vestido básico y zapato plano

Un look monocromático, incluso minimalista, va a funcionar perfectamente para el día a día. Para ello, lo mejor son los vestidos cómodos y elegantes, un vestido largo o midi de un solo color que nos permita no invertir demasiado tiempo en pensar qué ponernos.

'Street-style' de Copenhague Valentina Valdinoci / Imaxtree

Estilo 'preppy'

El estilo que puso de moda Gossip Girl es uno de los más útiles para nuestros looks laborales. Es arreglado, coqueto y divertido y, aunque no es el más cómodo de todos, sí es uno de los más elegantes. Para conseguirlo hay miles de opciones, prendas como los cárdigan o los chalecos, estampados de cuadros y bordados, colores pastel...

'Street-style' de París Vincenzo Grillo/IMAXTREE

Blusas estructuradas

Aunque elijas un look simple, de blusa y pantalones chinos, aún puedes ser tan original como quieras jugando con los colores o las formas. Con una blusa o camisa estructurada, con flecos, ondas u hombreras, parecerá que has estado horas preparando tu elegante 'outfit'.

'Street-style' de París Valentina Valdinoci / Imaxtree

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.