Si tu melena ha sufrido los estragos del verano, así puedes recuperarla según los expertos en peluquería

Cuando volvemos de vacaciones también traemos con nosotros grandes recuerdos, anécdotas muy divertidas, un bronceado envidiable y muchas ganas de regresar otro año a este destino. Sin embargo, no todo pueden ser risas y diversión, ya que por desgracia, nuestra melena es la gran perjudicada del verano.

En ocasiones, el sol, la playa y la piscina han acabado con la vitalidad de nuestro pelo, sobre todo, del teñido. Por suerte, nada está perdido y todo tiene solución y con un tratamiento de salón y el mantenimiento en casa podremos salvar con éxito la melena de los estragos del verano.

Para conseguirlo, varios expertos nos traen las claves de los mandamientos que debemos seguir para recuperar la salud de nuestro cabello y tenerlo como si nada hubiera pasado.

Sanear las puntas

No es ningún secreto que las puntas son la parte más débil del pelo y, por lo tanto, la que antes se estropea. La falta de hidratación y nutrición consiguen que se abran y rompan, algo que pasa a menudo con la sal y el cloro.

"Las puntas es la zona de la melena que antes se estropea. Al estar lejos del cuero cabelludo, no llega la lubricación natural, es decir la grasa. Unas puntas secas son unas puntas abiertas o con tendencia a la rotura. Existen productos que recuperan las puntas dañadas, pero después del verano yo siempre recomiendo un tratamiento reestructurante que recupere la estructura de la fibra para evitar tener que cortar, pero recobrar la elasticidad y la firmeza", sugiere Charo García de Ilitia Beauty & Science.

Si al final optas por un gran corte que sanee el pelo por completo, puedes inspirarte en las tendencias del momento, como el bob italiano. Desde que vimos hace unos días a Scarlett Johansson con este look, no nos lo podemos quitar de la cabeza.

Scarlett Johansson con look veraniego en Nueva York GTRES

Corregir el color

Ya tengas el pelo teñido o natural, la acción del sol como del agua terminan alterando el color que teníamos en un principio por mucho que nos lo cuidemos, así que toca volver a la peluquería para una puesta a punto.

"Inevitablemente, las largas horas de sol del verano inciden en nuestro color, incluso cuando lo cuidamos mucho siempre se aclara un poco. Si, además, lo llevamos teñido y hemos estado unos días en la playa o en la piscina, el color puede haberlo alterado. Puedes tener la melena apagada y sin vida por la deshidratación y, además, con una tonalidad irreconocible con matices amarillos e incluso verdosos. Corregir el color en el salón para recuperar el tono inicial es la solución", explica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz.

Hidratación intensa

La cutícula del cabello, la parte externa, es la responsable de protegerlo. Sin embargo, en verano se ve alterada lo que provoca sequedad, rotura y que no se vea tan bonito y brillante como debería.

"Las mascarillas son necesarias siempre, pero después del verano aún más. Para reparar las escamas que forman la fibra capilar debemos darle mucha hidratación para que recupere los niveles adecuados de agua que se han perdido. Utiliza productos de lavado hidratantes y nutritivos, mascarillas y, si crees que necesita más atención, un acondicionador sin aclarado entre lavado y lavado e incluso un aceite seco", aconseja Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Por otro lado, Felicitas Ordás de Felicitas Hair, nos sugiere acudir a un profesional del cabello para que nos den un diagnóstico y el tratamiento más efectivo que debemos seguir, no solo para no perder el tiempo ni dinero en productos que no necesitamos, también para no seguir comprometiendo la salud de nuestro cabello con algo que le pueda perjudicar.

"Los tratamientos nutritivos que se realizan en el salón consiguen penetrar en la parte más profunda del cabello, activando su recuperación desde dentro. Ácido hialurónico, colágeno marino, queratina... son solo algunos de los ingredientes que encontrarás en los salones para restaurar la salud y el brillo de tu pelo. Déjate aconsejar por tu peluquero para saber qué necesitas", comenta la experta.

Los tratamientos nos ayudan a recuperar nuestra melena en tiempo récord IMAXTREE

Tratamientos para volver del verano mejor de como lo empezamos

Con estos 3 sencillos pasos, tendremos lo básico para devolver la salud que haya podido perder nuestro cabello, pero si queremos dar un paso más allá y volver del verano mejor de lo que entramos, podemos ponernos en manos expertas para recibir los tratamientos más punteros que adoran las famosas.

Los tratamientos ricos en plasma son la última moda en salud capilar y consiste en un ritual de hidra-nutrición que repara profundamente la fibra capilar del cabello gracias a su elaboración con principios activos. En esta composición está su secreto, un concentrado de proteínas enriquecido con polvo de diamante y nácar de perla que restaura tu melena dejándola como nunca antes la habías visto.

Si lo que necesitamos es reparar el cabello desde el interior, el plasma nos ayudará a recuperar la hidratación de la melena, consiguiendo unas puntas suaves y fuertes. Un pelo reparado desde el interior gracias a un tratamiento que los estilistas recomiendan para cabellos finos, sin volumen o con las puntas debilitadas. Podemos encontrarlo en los centros de peluquería de Llongueras.

Por otro lado, tenemos que olvidar todo lo que hasta ahora sabías del Bótox, más allá de sus increíbles resultados sobre la piel, el pelo también se puede ver favorecido por su enorme efecto rejuvenecedor.

Este tratamiento se enfoca en los medios y puntas del cabello, que son las partes más castigadas de la melena. El botox consigue una hidratación profunda que revitaliza el cabello de manera inmediata consiguiendo una melena extra-brillante y llena de fuerza. Además, gracias a los principios activos de colágeno, aceite de caviar, vitaminas y pantenol, este tratamiento está recomendado para cabellos finos, lisos, sin volumen, apagados o envejecidos, ya que se rellena la cutícula de hidratación y agua, aportándole de nuevo una nueva capa de colágeno.

Alberto Sanguino, experto de Llongueras, afirma que “el bótox respeta la textura y la refuerza, sin aportar nada de peso ni modificar la esencia del cabello. Cuando la clienta se hace una coleta, siente que tiene más pelo porque se le ha rellenado. Así, otro de sus beneficios es el grosor, un plus muy importante que otros tratamientos de hidratación no consiguen”.

Con estos consejos y tratamientos ya no hay excusa para terminar el verano con el cabello estropeado y sin vida, pudiendo devolverle toda la belleza y salud en un abrir y cerrar de ojos.

