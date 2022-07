El corte de pelo bob italiano de Scarlett Johansson se va a convertir en el más deseado porque favorece a todo tipo de rostros

Lucir melena está bien, pero lo cierto es que en verano ir cómodas es nuestra máxima prioridad. En este sentido, en el terreno 'beauty', los cortes de pelo vuelven a ser los más solicitados en los salones de belleza y, verano tras verano, encontramos propuestas que se convierten en máxima tendencia; sin embargo, hay otros que jamás pasan de moda porque son favorecedores, cómodos y muy especiales, como es el caso del corte bob.

El corte de pelo bob es un clásico que fue muy utilizado en los años 20 y que actualmente es uno de los más demandados, ya que ofrece cientos de variantes y alternativas para poder adaptarlo a nuestro gusto o a nuestras facciones. Y, sin duda alguna, el que luce la actriz Scarlett Johansson se convierte en uno de los favoritos entre las 'beauty lovers'.

La actriz ha sido fotografiada haciendo recados en Nueva York y luciendo un atuendo muy veraniego y de lo más favorecedor, protagonizado por un vestido holgado de manga corta y estampado floral, con falda midi acabada en volante y ajustado a la cintura. A modo de accesorios, la que da vida a la Viuda negra ha optado por una gorra sencilla de color blanco y unas 'sneakers' clásicas con suela de goma. Sin embargo, nos ha llamado especialmente la atención el repaso de corte de pelo que la actriz se ha hecho recientemente.

Scarlett Johansson con look veraniego en Nueva York GTRES

Un corte de pelo muy versátil

En concreto, Johansson luce un corte de pelo bob al estilo italiano. "Este bob es un cambio de actitud. Persigue una imagen más cuidada y perfecta huyendo del exceso de capas con el objetivo de resaltar cada rostro y textura", asegura M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera. "Es una opción súper versátil, podemos llevarlo con la raya por la mitad y las puntas bien rectas, abiertas o bien peinadas hacia adentro", añade. También es ideal para llevar con efecto 'wet' clásico, del que la actriz es muy fan, ya que lo ha lucido en distintas alfombras rojas; o incluso puede lucirse con un falso flequillo en diagonal sujeto con gel o bien con una horquilla, según explica la experta. "No puedes aburrirte de este bob", finaliza.

Por su parte, Ana Murillo, especialista en corte, coloración y tratamientos de Blondie Madrid, defiende que una de las máximas ventajas de este peinado es que es muy versátil, ya que "aporta un aire fresco, dulce y sofisticado a cualquier look". Además, se trata de un peinado totalmente atemporal y que favorece a todo tipo de rostros porque consigue equilibrar muy bien las facciones.

Cómo conseguirlo

Este corte de pelo es más recto que el bob tradicional. "Se trata de un corte lineal totalmente pulido y sin capas. Se realiza a la altura del mentón o la barbilla, es ideal para tener un look elevado con las puntas saneadas y aportando una sensación visual de más cantidad", explica Ana Murillo.

Otra de sus grandes ventajas es que no requiere mucho mantenimiento, pues tal y como detalla la experta de Blondie Madrid, es suficiente con acudir al salón cada dos o tres meses para mantenerlo siempre en la misma medida.

Cómo peinarlo

Puede peinarse al gusto de cada uno, desde dándole un toque más original con el efecto 'wet' o llevándolo completamente liso o con ondas sutiles. Por su parte, otra opción que recomienda la estilista es la de crear un look más elaborado con tenacillas, que será ideal incluso para un evento importante, no obstante aconseja que la onda no sea muy marcada.