Las medias que enamoran: este es el color más natural y elegante que ya triunfa en redes

Con la entrada del invierno en España, desempolvamos las medias del rincón del armario. Y es que hace tiempo que nuestras piernas dejaron de estar bronceadas, pero no por ello vamos a dejar de lucirlas. O las amas o las odias. Las medias han pasado por mejores momentos, pero lo cierto es que, en algunas ocasiones, son más que necesarias.

Las medias semitransparentes tienen amantes y detractores a partes iguales. Están los que consideran las medias transparentes una aberración durante el invierno y los que dicen que las negras traslúcidas de color negro son solo para looks de noche. Sin embargo, hoy no vamos a fallar porque no vamos a hablar de ninguno de esos dos colores. Uno de ellos solo es apto para las más atrevidas y otro para las que quieran una opción más natural.

Medias de color rojo: tendencia para las más atrevidas

Simonetta Ravizza / Ahluwalia F23 Launchmetrics.

Tanto de día, como de noche, con falda o con vestido, con tacón o con bota. Las posibilidades son infinitas y los colores, también. Sin embargo, esta temporada otoño-invierno 2023-2024, viene de la mano de los tonos rojos: las tendencias en medias vienen cargadas de fantasía y color pasión.

Las más atrevidas pueden optar el 'total look' de medias y zapatos rojos -como sacaron en pasarela Simonetta Ravizza y Ahluwalia-; sin embargo, sabemos que no es una tendencia para todo el mundo ni para cualquier look, por lo que este tipo de medias con mocasines o con tacones kitten también quedan de maravilla.

Medias de cristal de color marrón: un look natural

Gaurav Gupta / Sergio Hudson F23 Launchmetrics.

No todas las ocasiones se prestan a llevar unas medias de color rojo; por lo que otra tendencia más natural, también acorde con los colores de temporada y que combina a la perfección en los looks más boho, son las medias marrones. Ya sean más opacas como la apuesta de Gaurav Gupta en su pasarela de invierno; o más traslúcida como la que presenta Sergio Hudson.

¿Y qué pasa con las medias de cristal de negro? Son un clásico y un básico, pero este año vienen fuerte los colores camel, tierra y marrón. Toda una gama comprendida entre el marrón chocolate y el rojo chili (un rojo vibrante), que quedan fenomenal con las medias de cristal de color marrón.

Medias marrones. Calzedonia.

Las faldas y los vestidos están ahí colgados en nuestro armario esperando a ser rescatados. Por eso, además de ir cómoda y más calentita, este color hará que lleves el tono tendencia y luzcas piernas sin morir en el intento, ni tampoco de frío.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.