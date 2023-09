Rosalía aparece solo con unas medias y torera: su look 'homenaje' a España en París

Rosalía está disfrutando de la moda en su vuelta a la vida social, viviendo al máximo la Fashion Week de París, tras asistir a algunos de los desfiles más esperados. Y lo cierto es que aunque se esté rodeando de las celebridades más 'top' sigue llevando por bandera su estilo allá a donde va y esta última vez hemos podido verla con un look inspirado en España, que ha llevado para ver el desfile de Schiaparelli.

La catalana cada vez está siendo más reclamada en todo tipo de eventos como una de las grandes representaciones de nuestro país en el panorama internacional. Después de verla en el 'front row' de Prada, Dior o Acne Studios, la agenda no parece que vaya a darle un respiro, porque ha vuelto a aparecer en un desfile y con un look que nos ha tocado de lleno.

Para esta ocasión, la cantante ha elegido unas medias negras muy tupidas a modo de 'leggings' y una torera negra 'crop', con hombreras y bordados en dorado, inspirada en el traje de luces de los toreros en España, a modo de chaqueta y top, sin nada debajo.

Como accesorios, ha optado por unos tacones negros también con decorados en dorado, un bolso de mano en el mismo color y un cintillo que sigue la misma línea de bordados que la chaqueta.

Rosalía D.Charriau

Nueva vida, nuevo estilo

Después de su ruptura con el cantante Rauw Alejandro, Rosalía ha tenido que tomarse dos meses fuera del foco y centrada en sí misma, antes de recuperar la actividad social y los compromisos de trabajo. Esta semana la hemos visto más activa que de costumbre enfrente de las cámaras, asistiendo a los desfiles más codiciados de la Semana de la Moda de París.

Y aprovechando la ocasión, tras los 'photocalls' no hemos podido evitar fijarnos en un cambio de estilo importante, después de terminar la gira de su disco Motomami, que había adoptado un estilo más cañero, ahora vemos looks mucho más minimalista, con un corte más clásico, líneas rectas y colores poco llamativos que evitan las extravagancias para no ponerla en el foco en estas primeras apariciones tras separación, después de ser uno de los temas más comentados de este verano.

Sin embargo, a pesar de que el cambio ha sido evidente, por ahora, tendremos que esperar a ver si su próxima música va a ir también de la mano con esta estética o solo hace referencia a un 'stand-by' hasta que vuelva a sorprendernos con otro proyecto.

