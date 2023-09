Rosalía vuelve a impactar con sus abdominales en la Fashion Week París llevando un vestido de aberturas

París se ha convertido en el refugio temporal de Rosalía, donde no solo disfruta en primera fila de los desfiles más exclusivos al lado de estrellas internacionales, también ha aprovechado para celebrar allí su cumpleaños rodeada de su familia y amigos. Parece ser además de conquistar el mundo de la música expandiendo la marca España por el mundo, continúa con su influencia en la moda en la fashion week francesa.

Después de dejar su huella en el 'font-row' de Prada, tanto Dior como Acne Studios han reclamado la presencia de la catalana en sus pasarelas, y parece ser que no van a ser las únicas. Tras conquistarnos con su sesión de fotos y portada para la revista Dazed, no hay ni una sola firma que no quiera contar con ella.

Su primera aparición fue en el desfile de Dior, llevando uno de los looks de la colección SS24 que vimos en la pasarela, un vestido negro de tirantes con el cuello por debajo del pecho y una camisa blanca 'oversize', que combinó con unas bailarinas a tono satinadas, una de las grandes tendencias de esta temporada.

Para la presentación de Acne Studios optó por un estilismo diferente, que combinaba los diseños más arriesgados, pero con un toque sofisticado que resume la esencia de su nueva estética, más minimalista que la de su era Motomami.

Rosalía en el desfile de Acne Studios Getty Images

En esta ocasión se decantó por un vestido negro satinado de la firma que también desfiló por la pasarela, aunque en otros colores. Aunque pueda parecer un conjunto de falda midi y camisa de manga larga a juego, lo cierto es que se trata de un trampantojo, ya que se unen en los laterales creando dos 'cut-outs', uno pequeño en la espalda y otra abertura mucho más grande en la parte de delante, dejando a la vista los increíbles abdominales de Rosalía.

La cantante terminó el look con unos pendientes dorados largos, unos zapatos de punta 'witchy' plateados y un mini bolsito cuadrado en color lavanda.

La rutina de ejercicios para tener unos abdominales como Rosalía

Tuvieron que pasar dos meses hasta que por fin Rosalía volvió a subir fotos a Instagram tras su ruptura con Rauw Alejandro, y la espera mereció completamente la pena. En un carrusel de varias imágenes vimos en lo que había estado trabajando la catalana últimamente y una de esas cosas era su físico.

En una de las fotografías que vimos, parecía que la cantante volvía de entrenar, enseñando unos abdominales de acero que nos dejó a todos con la boca abierta. Parece ser que esta se ha convertido en una de las partes favoritas de su cuerpo, porque otra vez ha vuelto a presumir de abdomen. Para conseguirlos, Sara Álvarez, cofundadora y creadora de la metodología RETO48, nos propone una rutina infalible.

'Sit up': "Tumbada boca arriba, realiza una contracción de la zona abdominal flexionando el tronco hasta conseguir llevar las manos a la altura de los pies". Plancha isométrica de antebrazo: "Boca abajo, eleva el cuerpo apoyando el peso en los antebrazos y la punta de los pies. Hay que realizar una contracción en la zona abdominal y en los glúteos, para evitar la curvatura en la zona lumbar". Plancha lateral isométrica de antebrazo: "En este caso, dispón el peso sobre un antebrazo, realizando una rotación de tronco y elevando la mano que queda libre alineada con el antebrazo que tenemos apoyado en el suelo. Los pies deben acompañar el movimiento y soportar el resto del peso". 'Criss-cross': "Boca arriba, con las manos detrás de la nuca y las rodillas y pies levantados del suelo. Lleva la rodilla izquierda al codo derecho con la pierna derecha extendida totalmente. Ve alternando las piernas a una buena velocidad. Hay que tener cuidado de no tirar del cuello y sí hacerlo con el hombro". Batida de piernas: "Tumbada boca arriba, con las manos bajo el glúteo, levanta las piernas de forma alterna. En caso de tener algún problema cervical, habría que apoyar la cabeza en el suelo, en caso de no tener ninguna molestia, hay que intentar mirar hacia el ombligo".

