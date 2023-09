De Lorena Durán a Rocío Crusset: así ha sido el desfile de lencería más comentado y sexy de París

Tras el escándalo de Victoria's Secret, con miles de mujeres criticando la falta de diversidad de unas modelos que no superaban la talla 36 (y esas ya eran consideradas 'plus size'), con sus rutinas de ejercicio, dietas imposibles y un cuerpo irreal, tal y como han admitido las mismas maniquíes, pensábamos que los desfiles en ropa interior eran cosa del pasado. Sin embargo, en esta Semana de la Moda de París, Etam ha venido a demostrarnos lo contrario.

El lugar escogido para la presentación fue Le Palace, una de las discotecas de la capital francesa más míticas de los 80. Este emblemático club se convirtió en un faro para los noctámbulos de todo el mundo, que reunía a personajes famosos y anónimos, artistas e intelectuales que venían a reinventarse noche tras noche.

Contando con un escenario que reunía tanta historia, en el momento en el que empezamos a ver a Paris Jackson y Barbara Palvin en primera fila y a Olga de Souza, cantante del grupo Corona que nos ha dejado grandes éxitos como The Rhythm of the Night, ya sabíamos que esta pasarela iba a ser diferente.

Con más de un siglo de historia, la icónica marca de lencería francesa ofreció un espectáculo que hace tiempo que no se ve sobre la pasarela, con grandes estrellas invitadas que presentaron estos diseños en el marco de la fashion week, desde actrices internacionales como la mexicana Macarena Achaga, a modelos españolas de la talla de Lorena Durán y Rocío Crusset.

Lorena Durán en el desfile de Etam Agence / Bestimage

A diferencia de los demás desfiles que inundan París, Etam presenta su colección para este otoño/invierno, muy inspirada en las fiestas y la Navidad. Por este mismo motivo, los diseños de lencería se llenan de brillo, con encajes festivos que incorporan detalles de terciopelo y 'strass'. Ente los colores, nos encontramos con los tonos de moda, como plateado, negro y toques de verde, aunque el verdadero protagonista fue el rojo, el más típico para esa época del año.

La firma expresó una vez más todo el saber hacer corsetero de sus artesanos con exuberancia. En le Palace, la diversión coqueteó con la sensualidad, la lencería sumamente sexi, el encaje transparente y los bodis atrevidos, en una edición limitada exclusiva y de alta costura.

Rocío Crusset en el desfile de Etam Agence / Bestimage

Con motivo de esta 16ª edición del 'Live Show', el estudio de diseño de Etam ha imaginado un encaje leavers único. Confeccionado con una delicadeza y una minuciosidad excepcionales, este tejido con logotipo se incluye en esta nueva colección, con una serie numerada de 100 ejemplares.

Desfile de Etam en la Semana de la moda de París Agence / Bestimage

La colección la podemos encontrar disponible en la página web de la firma, donde los precios varían de los 10,99 € en las braguitas de encaje más básicas a los 90 euros del sujetador más original y exclusivo. Además, si nos perdimos el 'show' en directo, podemos volver a ver el desfile con sus actuaciones de forma completamente gratuita.

