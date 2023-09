El impresionante look de Bad Gyal para un desfile de París

Bad Gyal, es una de las representantes de España en la moda internacional. Después de verla en el desfile de Diesel en la Milan Fashion Week, esta vez hemos tenido la oportunidad de volver a verla en París en el 'front row' de la pasarela de Courrèges con un conjunto muy especial.

La cantante está en uno de los puntos más altos de su carrera, tras recibir un premio de la mano de los reyes y compartir 'photocall' con Victoria Federica en Milán, la catalana nos deja claro que está dentro de la 'socialité'. Y es que, además de sumar éxitos con la música, también tenemos muy presente su estilo como parte de su marca, ya que se ha ido convirtiendo en representante de lo urbano, siempre jugando en la línea de lo extravagante.

El look que nos ha enseñado esta vez, durante el desfile nos ha impresionado por dos cosas, primero porque estaba súper favorecida, con este 'total black' y la melena larga rubia que le caracteriza y también porque ha conseguido combinar el estilo elegante y urbano con un conjunto de dos piezas de Courrèges.

El conjunto de la cantante, está compuesto por un top-vestido, con escote bardot, falda en forma de 'A' y un 'chocker' en el mismo color. Debajo lleva unos pantalones acampanados con aberturas en las rodillas que se dejan ver justo por debajo del largo del vestido, haciendo un efecto de conjunto estilo años 2000, con un 'flow' que ha marcado como propio en su estilo.

En cuanto a accesorios, ha optado por darle un toque más especial aunque discreto, con unas sandalias plateadas y el bolso de mano, también en color negro de la misma marca.

Bad Gyal @akabadgyal/Instagram

Bad Gyal, un símbolo del 'urban'

Lo cierto es que no era un reto difícil encontrar un look de la firma francesa, que se adaptara a la cantante, porque el estilo de la marca, podríamos decir que lleva su nombre y además se está convirtiendo en el estilo de referencia para que algunas artistas lo elijan en sus looks, tanto encima del escenario como para 'photocalls'.

Aunque la firma fue fundada en 1961 por André Courrèges, conocido como el padre del minimalismo y uno de los primeros defensores de la minifalda, con el nuevo director, Nicolas Di Felice su visión más actual, ha adaptado la marca a los nuevos tiempos, con un estilo claro y moderno, que continúa la línea con la que comenzó, con diseños, cortes, sexis y empoderadores con inspiraciones futuristas, perfectos para dar fuerza a artistas como Bad Byal en esta ocasión.

