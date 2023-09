Alba Díaz Martín sabe cómo llevar un sujetador de hilo a la calle

La hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, sigue los pasos de su madre. La moda se ha convertido en una de sus pasiones y, gracias a ello, la joven de 23 años ha sabido hacerse hueco entre las 'influencers' mejor valoradas de España.

Precisamente, es a través de Instagram por donde Alba Díaz comparte sus estilismos, que no tardan en ser copiados y sirven de inspiración para muchas chicas. El último con el que ha sorprendido en esta red social es un look 'total white' que ha mostrado a través de unas divertidas fotos que le ha hecho su portero, tal y como la 'influencer' explica en el post.

"Me voy a cenar y le he pedido a mi portero si por favor me podía hacer estas fotos porque me gustaba mucho el look. Le he tenido 15 minutos ahí al pobre. Besitos desde aquí Gregorio", explicaba la 'influencer'.

En las imágenes vemos que su apuesta estilística ha sido un look 'total white' que ha llevado a juego con un sujetador de hilo, demostrando así que estas prendas también son aptas para el 'street style' siempre y cuando sepamos combinarlas.

El look con sujetador de Alba Díaz Martín

El look es una combinación de diez. Sin embargo, el sujetador es la prenda que más ha llamado la atención a sus seguidoras, quienes no han dudado en preguntarle a la propia Alba si se trataba realmente de dicha prenda.

Efectivamente, este top está confeccionado con nailon y lana, cuenta con copas triangulares sin forro ni relleno y una cinta inferior. Ella ha decidido llevarlo con un pantalón a juego, confeccionado en el mismo tejido, de tiro alto y pernera recta. Ambas prendas pertenecen a Calvin Klein y tiene un precio 44,90 €, la parte superior; y 74,90 € la parte inferior.

Asimismo, Alba ha añadido una blazer blanca de manga larga a juego que elevaba aún más el look, así como unas zapatillas Adidas para darle ese toque urbano que tanto le gusta a la hija de Vicky Martín Berrocal.

