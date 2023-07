Alba Díaz 'roba' a su madre, Vicky Martín Berrocal, el vestido de diosa griega de una firma española

Estos días, las mujeres de la familia Martín Berrocal están de viaje por la Costa Azul visitando las ciudades y playas más bonitas de Francia. Su primera parada fue en Niza, donde Vicky nos enseñó su radical corte de pelo tan favorecedor.

De allí viajaron a Mónaco, luego a Cannes y, por último, a Saint-Tropez, donde se encuentran ahora la diseñadora, su hermana, su madre y su hija. La familia ha aprovechado para dar un paseo por la costa, donde no han podido resistirse a sacarse un par de fotos luciendo sus mejores looks.

Tanto Alba Díaz como su madre, Vicky Martín Berrocal, han llevado una maleta de ensueño, llena de vestidos delicados y románticos que serían la envidia de Brigitte Bardot, entre ellos, uno de la firma española María Dolores Guillén. Esta marca que nos descubrió hace un año la de Huelva, se ha colado entre nuestras favoritas, sobre todo después de hacer vestidos como este.

Con un diseño inspirado en las diosas griegas y un escote de vértigo, ni siquiera Alba ha podido resistirse a robarle el vestido a su madre y ha posado con él, al igual que Vicky, demostrando la complicidad que hay entre ambas.

Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal comparten el mismo vestido @albadiazmartin/@vickymartinberrocal

Se trata de un vestido maxi, en color arena, con un pronunciado escote en 'V' plisado, una gran abertura en la falda y varios detalles de cuerdas tanto en las mangas como en la cintura que favorece mucho a ambas. Además, las dos lo llevaron con el mismo calzado: las sandalias Oran de Hermès en marrón.

Desde que Vicky nos descubrió a María Dolores Guillén, lo cierto es que no hemos perdido de vista a la firma, sobre todo por ser tan diferente a las demás. Al contrario que las demás marcas, esta no tiene una página oficial y sólo acepta los encargos a través de Instagram, enviándolos una vez terminados a nuestro domicilio.

El armario compartido de Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal

Esta ha sido la última vez que Alba le ha cogido algún vestido a su madre, pero desde luego que no ha sido la primera. Uno de nuestros looks dobles favoritos es el vestido de cuadros vichy azules de María Dolores Guillén que acaparó titulares por todas partes. Con un cuerpo de nido de abeja y unas mangas abullonadas, este diseño es ideal tanto para las chicas de 20 como las mujeres de 50, como ellas mismas demuestran.

Alba y Vicky con el mismo vestido @albadiazmartin/@vickymartinberrocal

Aunque generalmente es la hija quien asalta el armario de la madre, no siempre es así y Vicky Martin Berrocal ha robado alguna vez que otra uno de los vestidos de Alba. "Siempre me quejo de que Alba entra en mi armario y me quita la ropa (madres, sé que sabéis de lo que hablo, ¿verdad?) ¡Pues por primera vez se lo he quitado yo a ella! A ver qué dice la muchachita", escribía la diseñadora en Instagram.

El mismo vestido en Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal @albadiazmartin/@vickymartinberrocal

En esta ocasión, ambas llevaban un vestido vaquero midi, de silueta entallada, de tirantes, escote cuadrado y detalles bajo el pecho con efecto 'push up', bajo desflecado y un diseño que reduce visualmente la cintura para crear una silueta de reloj de arena que sienta bien a todas las tallas. Todavía lo podemos encontrar en Bershka a un precio de 35,99 € (Ref 0695/665/400).

